「地獄怪蟲」現身 尾部尖刺向前猛戳 網嚇：抱臉蟲？

地球上依然有許多生物是人類未知的。最近在網路上一段短片瘋傳，一隻神似恐怖科幻片異形的「抱臉蟲」生物在地上前進的時候，不時做出用身上的尖刺往戳的詭異動作，恐怖的模樣讓不少網友驚呼根本是外星人。

綜合媒體報導，Tiktok一名網友「Mesc27」上傳一段驚人的影片，他在澳洲 維多利亞省萊沃頓(Laverton, Victoria)直擊到一隻神似電影異形中的怪獸「抱臉蟲」的蟲子，只見該隻昆蟲就像是縫合怪一樣，頭部跟胸部與竹節蟲類似，但腹部到尾端卻像是蠍子的屁股，擁有全身藍色的身體，在地上爬行的同時不斷將身上的尖刺往前戳，詭異的模樣讓他不禁看傻。

最近在網路上一段短片瘋傳，一隻神似恐怖科幻片異形的「抱臉蟲」生物在地上前進的時候，不時做出用身上的尖刺往前戳的詭異動作，恐怖的模樣讓不少網友驚呼根本是外星人。 (影片截圖)

影片在網路上瘋傳，不少網友看到都傻眼，留言表示「這到底是不是真的生物，長的好像幻想種」、「太可怕了這東西，真的很像抱臉蟲」、「外星異形現身了」、「澳洲真的有很多恐怖的生物，這也是為什麼我不敢去澳洲的原因」。不過，有網友指出其實這不是什麼異形，應該是一種竹節蟲類的生物，「我見過牠的模樣，長相很詭異但其實對人類無害」。

西澳洲博物館 (Western Australian Museum)昆蟲專家塔塔爾尼克(Nikolai Tatarnic)說，這種蟲的確不是什麼抱臉蟲更不是異形，而是一種竹節蟲名叫「Paronchestus cornutus」，之所以會做出像是蠍子一般要扎人的動作，是因為牠們感受到危險的時候會抬起尾部戳刺，藉以嚇退敵人，但實際上牠們也的確是無毒無害的，只是長相恐怖並巨大了一些。