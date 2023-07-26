我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

「地獄怪蟲」現身 尾部尖刺向前猛戳 網嚇：抱臉蟲？

聯合新聞網／即時報導

地球上依然有許多生物是人類未知的。最近在網路上一段短片瘋傳，一隻神似恐怖科幻片異形的「抱臉蟲」生物在地上前進的時候，不時做出用身上的尖刺往戳的詭異動作，恐怖的模樣讓不少網友驚呼根本是外星人。

綜合媒體報導，Tiktok一名網友「Mesc27」上傳一段驚人的影片，他在澳洲維多利亞省萊沃頓(Laverton, Victoria)直擊到一隻神似電影異形中的怪獸「抱臉蟲」的蟲子，只見該隻昆蟲就像是縫合怪一樣，頭部跟胸部與竹節蟲類似，但腹部到尾端卻像是蠍子的屁股，擁有全身藍色的身體，在地上爬行的同時不斷將身上的尖刺往前戳，詭異的模樣讓他不禁看傻。

最近在網路上一段短片瘋傳，一隻神似恐怖科幻片異形的「抱臉蟲」生物在地上前進的時候...
最近在網路上一段短片瘋傳，一隻神似恐怖科幻片異形的「抱臉蟲」生物在地上前進的時候，不時做出用身上的尖刺往前戳的詭異動作，恐怖的模樣讓不少網友驚呼根本是外星人。 (影片截圖)

影片在網路上瘋傳，不少網友看到都傻眼，留言表示「這到底是不是真的生物，長的好像幻想種」、「太可怕了這東西，真的很像抱臉蟲」、「外星異形現身了」、「澳洲真的有很多恐怖的生物，這也是為什麼我不敢去澳洲的原因」。不過，有網友指出其實這不是什麼異形，應該是一種竹節蟲類的生物，「我見過牠的模樣，長相很詭異但其實對人類無害」。

西澳洲博物館(Western Australian Museum)昆蟲專家塔塔爾尼克(Nikolai Tatarnic)說，這種蟲的確不是什麼抱臉蟲更不是異形，而是一種竹節蟲名叫「Paronchestus cornutus」，之所以會做出像是蠍子一般要扎人的動作，是因為牠們感受到危險的時候會抬起尾部戳刺，藉以嚇退敵人，但實際上牠們也的確是無毒無害的，只是長相恐怖並巨大了一些。

@mesc27

♬ original sound - Mesc27

澳洲 博物館

上一則

吹冷氣睡覺愈睡愈累 醫曝很多人都犯了「這個錯」

下一則

暈車人必看 日網友曝「戴一邊耳機聽音樂」真的不暈了

延伸閱讀

西澳州數十頭領航鯨擱淺 專家制定應對措施

西澳州數十頭領航鯨擱淺 專家制定應對措施
TikTok將在美推出電子商務平台 銷售中國製商品

TikTok將在美推出電子商務平台 銷售中國製商品
英官方數據：TikTok成英國12至15歲民眾主要新聞來源

英官方數據：TikTok成英國12至15歲民眾主要新聞來源
愛滋病例減少近9成 雪梨如何辦到？

愛滋病例減少近9成 雪梨如何辦到？

熱門新聞

透過星座分析，瞭解自己8月財運。(ingimage)

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

2023-07-24 00:22
專欄點名三大笑面虎星座。（示意圖／取材自ingimage）

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

2023-07-19 03:05
美國營養學會24日發布報告，分析70萬退伍軍人數據，找出有助健康的生活習慣。（取材自pexels）

40歲起養成8習慣 讓你多活24年

2023-07-24 22:01
2星座的女人，在什麼情境下，最為迷人呢？（取材自pexels）

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

2023-07-25 20:02
近日海岸邊沖上了一堆狀似男性陰莖的軟體生物，引起當地居民熱烈討論，不少人直衝海岸狂撿這些「陰莖魚」回家。 （取材自推特）

數百根肥滿「陰莖魚」沖上岸堆滿沙灘 民眾搶抓回家喊海鮮自由

2023-07-22 20:47
想在夏天獲得好運，就得付諸行動。(ingimage)

12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」

2023-07-23 02:25

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大