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6樓墜落砸爛汽車玻璃 胖貓無恙還一臉無辜：怎麼了？

聯合新聞網／綜合報導
虎斑貓從6樓墜落，將汽車擋風玻璃砸穿一個大洞，但牠本人卻幾乎毫髮無傷。(取材自推特)
虎斑貓從6樓墜落，將汽車擋風玻璃砸穿一個大洞，但牠本人卻幾乎毫髮無傷。(取材自推特)

九命怪貓名不虛傳。一隻虎斑肥貓從大樓的六樓墜落，將底下汽車擋風玻璃砸穿一個大洞，但牠本人卻幾乎毫髮無傷。

泰國曼谷一名車主將汽車停在一棟公寓前，日前接獲大樓管理員聯繫，說有一隻貓從樓上墜落打中車子，將玻璃擊碎了，從監視器影像可清楚看到貓咪從六樓掉落的畫面。

這隻出事的虎斑貓名叫希夫，體重8.5公斤，可說是一隻肥貓，當天飼主沒把陽台門關好，希夫自己跑出去不小心墜樓，掉在底下車輛的後擋風玻璃，將玻璃砸出一個大窟窿。

令人驚奇的是，希夫墜落後竟然幾乎毫髮無傷，只有臉撞到玻璃導致鼻子變紅。飼主趕緊將牠帶去看獸醫，X光檢查結果完全沒有骨折或受傷，只有斷了兩根爪子。車主本身也是一位愛貓人士，家裡養了許多隻貓，因此沒有特別大驚小怪，而且車子有投保一級保險，損失都由保險公司支付了。

網友表示：「貓咪真是最強生物」、「幫車子QQ」、「貓貓沒事真是太好了」、「泰國網友還叫牠隕石貓」、「這算天災嗎」、「貓咪一臉沒事人好像在說『發生什麼事？』」。

貓咪具備極佳的平衡感，平常從高處跳下也是家常便飯，但推測這隻貓應該是因肥胖失去平衡感而不慎墜樓，而且飼主沒有讓貓待在安全的環境也有疏失。

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