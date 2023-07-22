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旅美大熊貓「美香」25歲生日 華盛頓遊客為牠慶生

中新社／華盛頓22日電
旅居華盛頓美國國家動物園的大熊貓美香迎來25歲生日。動物園給美香準備了生日蛋糕慶祝生日。（中新社）
旅居華盛頓美國國家動物園的大熊貓美香迎來25歲生日。動物園給美香準備了生日蛋糕慶祝生日。（中新社）

旅居華盛頓美國國家動物園的大熊貓「美香」22日迎來25歲生日。動物園當天給「美香」準備了生日蛋糕慶祝生日。

雌性大熊貓「美香」1998年7月22日出生於四川中國大熊貓保護研究中心，2000年12月來到位於華盛頓的美國國家動物園開始旅居生活。

當天，動物園給「美香」準備了用冰凍果汁製作的蛋糕，蛋糕上寫著數字「25」。據熊貓飼養員萊利（Mariel Lally）介紹，該蛋糕由蘋果汁冰凍製成，裡面還有「美香」喜歡的蘋果片、胡蘿蔔、紅薯等。

萊利說，今天是特別的一天，非常興奮可以給「美香」過生日，牠給動物園的熊貓館以及遍布世界的熊貓「粉絲」帶來了很多歡樂。

當天，數百名遊客來到動物園為「美香」慶生。蓋瑞身穿印有旅美大熊貓頭像的襯衫來為「美香」慶生。他說自己20年前在華盛頓動物園第一次見到大熊貓，從此成為熊貓愛好者。他喜歡熊貓「平和的樣子」，他可以在動物園看一整天熊貓。蓋瑞還說，他非常感謝旅美大熊貓在這裡生活這麼久，陪伴了很多美國人，也讓更多人關注動物保護。 

帶著熊貓頭飾的大學生索諾專程從密西根來到華盛頓給「美香」慶生。她說自己在華盛頓長大，過去20年她看著「美香」和「添添」成長，這對她而言是「難以想像的經歷」，大熊貓是她生活中「非常重要的部分」。索諾還說，旅美大熊貓代表了美中在動物保護方面的合作，也代表了兩國友誼。

目前，華盛頓動物園有三隻大熊貓，分別是「美香」、「添添」和牠們的幼崽「小奇蹟」。

旅居華盛頓美國國家動物園的大熊貓美香迎來25歲生日。動物園給美香準備了生日蛋糕慶...
旅居華盛頓美國國家動物園的大熊貓美香迎來25歲生日。動物園給美香準備了生日蛋糕慶祝生日。（中新社）
旅居華盛頓美國國家動物園的大熊貓美香迎來25歲生日。動物園給美香準備了生日蛋糕慶...
旅居華盛頓美國國家動物園的大熊貓美香迎來25歲生日。動物園給美香準備了生日蛋糕慶祝生日。圖為美香的幼崽小奇蹟。 （中新社）

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