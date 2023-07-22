影／日本小學生兄弟檔 發現罕見雌雄嵌合體鋸鍬形蟲

日本一對就讀小學的兄弟，發現同時具有雌性與雄性特徵的「雌雄嵌合體」鋸鍬形蟲。（取材自推特）

日本 群馬縣高崎市一對就讀小學的兄弟，日前發現同時具有雌性與雄性特徵的「雌雄嵌合體」鋸鍬形蟲，專家認為要在野外發現相當罕見，「可能幾年才會發現一例」。

日本放送協會（NHK）報導，位於群馬縣桐生市的「縣立群馬昆蟲之森」，已從7月21日起公開展示這隻罕見的鋸鍬形蟲（學名：Prosopocoilus inclinatus），預計將展示到8月底。

展示的鋸鍬形蟲體長約4公分，因同時具有雌性與雄性特徵，被稱為雌雄嵌合體（gynandromorphy）。

這隻鋸鍬形蟲身體大部分呈現雄性特徵，但在頭部及胸部左半側出現強烈的雌性特徵，下巴左側特別小，腳跟觸鬚也都只有左側特別短。

發現罕見的雌雄嵌合體鋸鍬形蟲，是正在高崎市就讀小學三年級的8歲石淵匠，及小學一年級的6歲石淵葵兩兄弟。

兩兄弟6月30日晚間跟家人到住家附近的雜木林時發現這隻鋸鍬形蟲，因為注意到罕見特徵，所以前往縣立群馬昆蟲之森諮詢。

縣立群馬昆蟲之森表示，在野外發現雌雄嵌合體的鋸鍬形蟲案例非常少，「可能是幾年才會發現一例的罕見現象」。

縣立群馬昆蟲之森的昆蟲專家筒井學說，很少有機會能看到像這樣活生生的雌雄嵌合體鋸鍬形蟲，希望大家一定要來參觀。