我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

影／日本小學生兄弟檔 發現罕見雌雄嵌合體鋸鍬形蟲

中央社／東京22日電
日本一對就讀小學的兄弟，發現同時具有雌性與雄性特徵的「雌雄嵌合體」鋸鍬形蟲。（取材自推特）
日本一對就讀小學的兄弟，發現同時具有雌性與雄性特徵的「雌雄嵌合體」鋸鍬形蟲。（取材自推特）

日本群馬縣高崎市一對就讀小學的兄弟，日前發現同時具有雌性與雄性特徵的「雌雄嵌合體」鋸鍬形蟲，專家認為要在野外發現相當罕見，「可能幾年才會發現一例」。

日本放送協會（NHK）報導，位於群馬縣桐生市的「縣立群馬昆蟲之森」，已從7月21日起公開展示這隻罕見的鋸鍬形蟲（學名：Prosopocoilus inclinatus），預計將展示到8月底。

展示的鋸鍬形蟲體長約4公分，因同時具有雌性與雄性特徵，被稱為雌雄嵌合體（gynandromorphy）。

這隻鋸鍬形蟲身體大部分呈現雄性特徵，但在頭部及胸部左半側出現強烈的雌性特徵，下巴左側特別小，腳跟觸鬚也都只有左側特別短。

發現罕見的雌雄嵌合體鋸鍬形蟲，是正在高崎市就讀小學三年級的8歲石淵匠，及小學一年級的6歲石淵葵兩兄弟。

兩兄弟6月30日晚間跟家人到住家附近的雜木林時發現這隻鋸鍬形蟲，因為注意到罕見特徵，所以前往縣立群馬昆蟲之森諮詢。

縣立群馬昆蟲之森表示，在野外發現雌雄嵌合體的鋸鍬形蟲案例非常少，「可能是幾年才會發現一例的罕見現象」。

縣立群馬昆蟲之森的昆蟲專家筒井學說，很少有機會能看到像這樣活生生的雌雄嵌合體鋸鍬形蟲，希望大家一定要來參觀。

日本

上一則

「我永遠愛她」 密西根州男童畢典演講悼亡母 逼哭全場

延伸閱讀

嚇阻中國 美再提在日本部署「多領域特遣隊」

嚇阻中國 美再提在日本部署「多領域特遣隊」
台CPTPP密件外洩 國安局證實正在徹查

台CPTPP密件外洩 國安局證實正在徹查
日野生海豚暴衝 6旬翁玩水被撞斷肋骨

日野生海豚暴衝 6旬翁玩水被撞斷肋骨
溫哥華的蛻變

溫哥華的蛻變

熱門新聞

有的星座越是碰到無能的丈夫，越是喜歡對方。示意圖。（取材自中國青年報）

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

2023-07-17 02:11
專欄點名三大笑面虎星座。（示意圖／取材自ingimage）

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

2023-07-19 03:05
有民眾在路上發現「不明怪石」，近看才發現是隻爆毛綿羊。（取材自Edgar's Mission臉書）

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

2023-07-16 00:38
厄瓜多一對情侶搭乘空中纜車渡河時，當場脫褲發生性行為。（截圖自推特）

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

2023-07-14 00:38
布萊德彼特身穿了翠鳥綠針織馬球衫搭配同色麂皮騎士外套，少不了的是一副增添帥氣魅力的Tom Ford飛行員框太陽眼鏡。(取材自溫布頓與ATP tour臉書)

溫網場邊的「貴公子」：小布放送熟男魅力、金宇彬帥穿雙排扣外套

2023-07-17 02:20
小笠原祐子。（取材自推特）

全球最高齡女優 88歲奶奶下海拍AV「只跟帥哥做」

2023-07-17 03:32

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲