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加州出現海獺無故攻擊衝浪客 當局發布追捕令

中央社舊金山13日綜合外電報導
外型可愛的海獺近期在聖他克魯茲海灘造成衝浪者的困擾。(Getty Images)
外型可愛的海獺近期在聖他克魯茲海灘造成衝浪者的困擾。(Getty Images)

加州海岸最近出現一隻離奇騷擾衝浪客的海獺，牠會爬上衝浪板，不顧驅趕把板子霸道占住，甚至啃咬衝浪板。當局已派專人追捕這隻海獺，以免危及衝浪客安全。

法新社報導，在舊金山南方約90分鐘車程的聖他克魯茲（Santa Cruz），野生動物當局實際上已張貼告示警告民眾小心這隻5歲母海獺。牠騷擾衝浪客已有數週，但最近攻擊行為已上升到新高度。

根據10日張貼在網路的一段驚人影片，這隻海獺爬上一名衝浪客的衝浪板，且當衝浪客嘗試搖晃及翻轉衝浪板將牠甩開時，牠還緊抓板子並一度撲向衝浪客，最後開始咬板子，絲毫不肯罷手。

9日遭到海獺攻擊的衝浪客李伊（Joon Lee）告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），他當時感到害怕。「我試圖游開來，但還沒能游遠牠就咬我的（衝浪板）腳繩，讓我驚慌失措。」

當局已對這隻母海獺發布詳細通報。美國魚類暨野生動物管理局（US Fish and Wildlife Service）在聲明中表示：「鑒於公共安全風險升高，已部署一組來自加州魚類暨野生動物部（CDFW）及蒙特瑞灣水族館（Monterey Bay Aquarium）、接受過捕捉和處理海獺訓練的人員，嘗試將牠捕獲並重新安置。」

過往拓荒者會為了毛皮而獵捕海獺，直到20世紀初才停止，但已使海獺數量降至幾近滅絕。如今海獺仍然瀕危，不過數量已回升，目前在北太平洋海域據信約有3000隻。

衝浪客、獨木舟愛好者和帆船運動員雖然鮮少在海上遇到海獺，但並非未曾聽聞。由於海獺游泳時只見到牠們小小的頭冒出水面，有時還仰式，人們常覺得牠們可愛。

然而，海獺其實是有攻擊性的掠食動物，牠們的啃咬具有危險性。話雖如此，在聖他克魯茲海岸出沒的這隻母海獺行為仍不尋常，專家對於牠為何如此具攻擊性匪夷所思。

當地科學家認得這隻母海獺。據「紐約時報」（New York Times）報導，牠的母親是在被人類抓捕後生下牠，因太常被餵養已經失去天生對人類的懼怕。

加州 克魯茲 紐約時報

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