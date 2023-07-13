高中生釣起破百公斤巨獸 滿身牙印像是被外星生物攻擊

一名高中生和朋友出海釣魚釣到巨大漁獲，沒想到竟釣上一條紅色破布，這條紅色破布其實是一隻大王烏賊，身上竟佈滿詭異的齒印，看起來像是遭受外星生物攻擊致死。 (取材自YouTube)

到底是發生什麼事？一名高中生和朋友出海釣魚 釣到巨大漁獲，沒想到竟釣上一條紅色破布，這條紅色破布其實是一隻大王烏賊，身上竟佈滿詭異的齒印，看起來像是遭受外星生物攻擊致死，讓他們相當好奇到底是什麼生物可以把烏賊攻擊的體無完膚。

綜合外媒報導，澳洲 一名17歲男高中生錢德勒(Dom Chandler)日前跟朋友到新南威爾斯塔斯拉(Tathra))外海體驗海釣，他們相當幸運的捕獲了一條很有重量的獵物，一群人興奮的想著是不是一條大魚，便拚盡全力將這隻漁獲努力的捕上岸，結果沒想到拉起這條大魚比想像中的容易，但「大魚」浮出水面的時候可嚇壞了錢德勒一行人。

從錢德勒與同行朋友拍攝的影片可以看到，他們釣上的漁獲並不是一條大魚，而是一隻身長達2.5米、重量超過100公斤的的大王烏賊(giant squid)，但這條大王烏賊翻過面一看竟面目全非，身上滿是不明生物的牙印，身上剩下的肉也被其他海洋生物撕咬殆盡。錢德勒表示，本來它們想要把這隻面目全非的大王烏賊留在船上做為魚餌，但因為太重了抬不太起來，最終只好放棄。

錢德勒指出，大王烏賊身上的牙印很有可能是被鯊魚啃咬導致的，但這僅僅只是推測，無法確定到底是什麼生物，「很像是被外星生物攻擊了」。錢德勒說，目前他們已經把這條遭受不明生物攻擊的面目全非的大王烏賊屍體的照片跟影片發給海洋學術研究單位，希望有專家可以出面說明到底是什麼樣的生物會把大王烏賊攻擊成這樣。