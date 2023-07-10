德牧太醜沒人要 將安樂死 暖女「趕在死前最後30分鐘」收編

一名女子在網路上看到收容所發出安樂死貓狗的公告後，立刻前往收容所霸氣宣布自己要收養這隻即將安樂死的牧羊犬。 (取材自Instagram影片)

任何一條生命都值得愛護。一隻12歲的德國牧羊犬因多年來都沒人願意領養牠，收容所負擔不起太多貓狗的糧食照護費，最後只能忍痛宣布將其安樂死，一名女子在網路上看到收容所發出安樂死貓狗的公告後，立刻前往收容所霸氣宣布自己要收養這隻即將安樂死的牧羊犬，讓收容所志工也忍不住淚崩。

綜合媒體報導，洛杉磯一名女子鮑爾 (Trish Bauer)日前看到流浪動物收容所在社群網站上發布的貼文，該貼文寫道一隻12歲的德國牧羊犬威爾伯(Wilbur)因為相貌問題遲遲都沒人領養，收容所已經沒辦法負擔太多貓狗的日常生活開銷，最後決定將年屆中高齡的威爾伯安樂死，希望有人可以來收養這可憐的孩子。

收容所貼文是在2022年12月月底貼出，鮑爾本來有在貼文下方留言表示如果沒有人想要的話牠願意收養威爾伯，結果沒想到還真的沒有人想戴威爾伯回家，收容所只好更新貼文表示「目前沒有人要認養威爾伯，牠在半小時後就要被安樂死了」。

鮑爾看到收容所更新貼文後嚇壞了，立刻開車到收容所內霸氣宣布自己要收威爾伯，給牠的下半輩子狗生一個溫暖的家。不過，威爾伯儘管在狗生即將結束的30分鐘前逃離鬼門關，但後續帶去給獸醫檢查時發現牠脖子竟然有惡性腫瘤 ，這對威爾伯跟鮑爾來說簡直是不能更壞的壞消息。

不過好在有鮑爾細心的照顧，威爾伯不但成功戰勝惡性腫瘤，恢復了往日的健康，同時鮑爾便將威爾伯改名為「庫柏(Cooper)」，象徵牠的狗生有了新的開始。重獲新生的庫柏如今相當容光煥發，鮑爾也在Instagram帳號「trishbauer_」上與廣大網友分享庫柏的快樂狗生，鮑爾欣慰的說現在的庫柏眼神裡面都是光芒，比起剛領養的時候無精打采又病懨懨的樣子，如今的庫柏在有愛的家庭生活，變得健康又快樂，「牠的眼裡有家，我很欣慰」。