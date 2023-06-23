水中漂「荷包蛋」？這款水母太療癒 日水族館為牠開直播

「荷包蛋水母」在日本暴紅。（取材自推特）

水中出現荷包蛋，竟還特別美？ 近日在日本推特 圈出現了一個暴紅的「荷包蛋」照片，看似荷包蛋形狀的生物其實是一隻水母，超可愛又療癒的模樣，瞬間就引起不少網友的關注。

日本網友ゆほ在推特貼出兩張樣貌略新鮮的「荷包蛋」的照片，中間有黃色隆起、帶點微微的透明感，這其實是一隻活生生的水母，推主表示「荷包蛋水母，真的是荷包蛋，好希望粉絲們都能看到現場的實況」。

「荷包蛋水母」模樣可愛。（屏東海生館提供）

截至目前，該推文已被轉推2萬4000次，獲得超過8萬1000次的喜歡，該網友還加碼分享了加茂水族館的YouTube 頻道，提到照顧荷包蛋水母的是「鶴岡市立加茂水族館」，每周會特別為荷包蛋水母開直播，讓大家即使不便前往，也都能在網路上體驗荷包蛋水母的魅力。

然而，這個造型完美、有著飽滿蛋黃色澤，簡直令人垂涎的「水波蛋」，在台灣的屏東海生館也有展出，超療癒的水母有著俏皮「荷包蛋水母」名稱，也讓海生館增添一處網美拍照打卡亮點。根據屏東海生館介紹，這個水母的泳鐘中間呈現橘黃色的「蛋黃」，其實是因為「吃飽」了，因為餵食水母的豐年蝦是橘黃色。