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蛇神顯靈？信徒目睹「LED燈蛇」1秒閃爍2次 影片瘋傳

聯合新聞網／綜合報導
一群信徒參加一間供奉蛇神的寺廟舉辦的活動，敬神活動結束後信徒在廟門口發現一隻黑黃相間的蛇，像LED燈條一樣不斷翻肚表演，使當地居民紛紛興奮嗨喊神蹟。(取材自YouTube@THE TON)
一群信徒參加一間供奉蛇神的寺廟舉辦的活動，敬神活動結束後信徒在廟門口發現一隻黑黃相間的蛇，像LED燈條一樣不斷翻肚表演，使當地居民紛紛興奮嗨喊神蹟。(取材自[email protected] TON)

神蹟降臨？泰國一群信徒參加當地的寺廟活動，該寺廟本身是供奉蛇神的廟宇，結果敬神活動結束後，信徒竟在廟門口發現一隻黑黃相間的蛇像LED燈條一樣不斷翻肚表演，高超神技使當地居民紛紛興奮嗨喊「這是神蹟」。

綜合媒體報導，泰國那空帕儂府(Nakhon Phanom)一間供奉印度教蛇神「那伽(Naga)」的寺廟最近舉辦宗教慶祝活動，許多信徒紛紛慕名來參加。活動結束後，信徒們準備回家時卻在寺廟門口的草地上目睹驚人的一幕，一隻擁有黑黃相間花紋的蛇整隻捲成圓形躺在地上，以不科學的速度與動作瘋狂翻滾，時而露出白色肚皮時而又露出背上的花紋，像一根LED燈管一樣不斷切換花紋的模樣讓不少信徒看呆。

一名女信徒表示，這條蛇的品種是寮國白環蛇(Lycodon laoensis)，不知道為什麼牠竟然會現身在蛇神廟門口不斷進行翻滾動作，而且這樣的動作還持續了一分鐘。女信徒說，身邊所有信眾看到這一幕都相當困惑，但想一想又覺得很感恩，「這是蛇神給我們跳的感謝舞，因為牠對我們敬拜很滿意，我們相信這是神蹟」。

不過，其實蛇會翻肚不見得是神蹟，有時候翻肚是為了裝死，有時候翻肚則是為了防禦，因此專家推測該隻蛇可能是因為看到信徒太多受到驚嚇，才會在原地不斷做出LED燈般閃爍的翻肚行為。

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