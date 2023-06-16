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200隻天鵝詭異搖晃像醉漢 一查發現…牠們群聚吃罌粟花

聯合新聞網／即時報導
200隻天鵝詭異群聚在農田中，但牠們有個共通點就是全部都飛不太起來，走路都搖搖晃晃的很像喝醉酒，這讓動物學家相當擔心，將天鵝送去檢查後才發現原來這群天鵝竟群聚吸毒。 (取材自影片)
200隻天鵝詭異群聚在農田中，但牠們有個共通點就是全部都飛不太起來，走路都搖搖晃晃的很像喝醉酒，這讓動物學家相當擔心，將天鵝送去檢查後才發現原來這群天鵝竟群聚吸毒。 (取材自影片)

動物也懂得嗨？最近一則奇聞在網路上瘋傳，200隻天鵝詭異群聚在農田中，但牠們有個共通點就是全部都飛不太起來，走路都搖搖晃晃的很像喝醉酒，這讓動物學家相當擔心，將天鵝送去檢查後才發現原來這群天鵝竟群聚吸毒。

綜合媒體報導，斯洛伐克南部一戶農民發現自家農田從今年2月到現在詭異群聚了一群天鵝，一開始才10幾20隻，沒想到現在群聚在田裡的天鵝竟高達200隻以上，讓他相當傻眼。農民表示，本來以為這些天鵝是喜歡喝田裡的水，沒想到這群天鵝竟然把他農田裡的罌粟花跟油菜籽搞混，「好康道相報」揪團開毒趴。

農民開始發現不對勁是因為這些天鵝原本一開始都很正常，但有其中幾隻開始把罌粟花跟油菜籽花搞混後，有些天鵝慢慢變的飛不太起來，就連走路的時候也跟醉漢一樣搖搖晃晃的。由於天鵝們一傳十十傳百的過來農田嗑藥，幾乎全部染上毒癮，截至目前為止已經有超過幾十隻天鵝因為嗑藥嗑過頭不幸喪命。

天鵝集體吸毒的狀況吸引了當地動保人士注意，政府單位也派出相關人士去解救這些天鵝，將這些已經深陷毒癮的天鵝抓去「勒戒」。動保人士指出，還好這些天鵝已經嗑藥嗑到飛不起來，不然一般人還真得很難去抓天鵝。

斯洛伐克動物學家表示，天鵝誤食少量罌粟花會開始變的神智不清，但就跟人類吸毒一樣，一旦吃罌粟花吃過量就會死亡。不幸的是，這波天鵝吸毒風暴還導致當地農民損失了超過5公頃的罌粟花田，但因為天鵝在斯洛伐克國內屬於保育類動物，所以就算是農民的罌粟花被吃光也沒辦法跟政府申請國賠。

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