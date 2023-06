200隻天鵝詭異搖晃像醉漢 一查發現…牠們群聚吃罌粟花

動物也懂得嗨?最近一則奇聞在網路上瘋傳,200隻天鵝詭異群聚在農田中,但牠們有個共通點就是全部都飛不太起來,走路都搖搖晃晃的很像喝醉酒,這讓動物學家相當擔心,將天鵝送去檢查後才發現原來這群天鵝竟群聚吸毒。

綜合媒體報導,斯洛伐克南部一戶農民發現自家農田從今年2月到現在詭異群聚了一群天鵝,一開始才10幾20隻,沒想到現在群聚在田裡的天鵝竟高達200隻以上,讓他相當傻眼。農民表示,本來以為這些天鵝是喜歡喝田裡的水,沒想到這群天鵝竟然把他農田裡的罌粟花跟油菜籽搞混,「好康道相報」揪團開毒趴。

Swans in Slovakia found a poppy field and munched on the opium-producing plants to their hearts' content for months 🦢 pic.twitter.com/6uVXeis6g4