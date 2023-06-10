逆轉瀕絕命運 加灣發現鼠海豚寶寶蹤跡

保育團體和研究人員在加利福尼亞灣北部發現一隻瀕危的加灣鼠海豚蹤跡。(美聯社)

遠征研究顯示，墨西哥 瀕危的加灣鼠海豚(vaquita porpoises)在牠們唯一的加利福尼亞灣棲息地維持物種數量。

遠征團隊5月10日到26日在加灣航行近兩周，觀察到10到13頭害羞、嬌小的加灣鼠海豚，這個數量與上一次於2021年的觀測結果相當，但許多觀測紀錄透過強大的雙筒望遠鏡觀察，只能被歸列為「可能有看到」。

加灣鼠海豚會發出喀喀聲，研究員也能透過聲波儀觀察。

墨西哥專家、保育團體「海洋守護者」(Sea Shepherd)和美國國家海洋暨大氣管理局(NOAA)表示，至少看到一、兩頭未成年或青少年期的加灣鼠海豚，讓學者專家對於全球面臨最大生存挑戰的瀕危哺乳類動物燃起一線希望。

研究人員表示，外海可能還有更多加灣鼠海豚，畢竟研調船只航行於加灣鼠海豚棲地所在科爾特茲海(Sea of Cortez)灣區 的部分地區；加灣鼠海豚只生存於加利福尼亞海灣，當地政府已下令不得捕撈、持有與養殖這種受到「瀕危野生動植物種國際貿易公約」(CITES)保護的海豚。

不過，現在慶祝還太早。違法流刺網數十年來造成加灣鼠海豚死亡，1997年原有近600隻的加灣鼠海豚數量急遽下降。

漁民設置流刺網來捕撈同樣被列為瀕危物種的加灣石首魚(totoaba)，石首魚的魚鰾在中國被視為珍貴藥材，每公斤要價數千元。墨國政府力阻漁民捕魚，但漁民仍幾乎每天都進入保育區捕撈。

報告指出，「漁民已逐漸不使用偵測加灣鼠海豚的聲波裝置，裝置紀錄的數據也已喪失，且要再買過被偷走的裝置所費不貲」，「除非有效實施禁漁令並遏止竊盜」。