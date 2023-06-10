我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

逆轉瀕絕命運 加灣發現鼠海豚寶寶蹤跡

編譯陳韻涵／綜合報導
保育團體和研究人員在加利福尼亞灣北部發現一隻瀕危的加灣鼠海豚蹤跡。(美聯社)
保育團體和研究人員在加利福尼亞灣北部發現一隻瀕危的加灣鼠海豚蹤跡。(美聯社)

遠征研究顯示，墨西哥瀕危的加灣鼠海豚(vaquita porpoises)在牠們唯一的加利福尼亞灣棲息地維持物種數量。

遠征團隊5月10日到26日在加灣航行近兩周，觀察到10到13頭害羞、嬌小的加灣鼠海豚，這個數量與上一次於2021年的觀測結果相當，但許多觀測紀錄透過強大的雙筒望遠鏡觀察，只能被歸列為「可能有看到」。

加灣鼠海豚會發出喀喀聲，研究員也能透過聲波儀觀察。

墨西哥專家、保育團體「海洋守護者」(Sea Shepherd)和美國國家海洋暨大氣管理局(NOAA)表示，至少看到一、兩頭未成年或青少年期的加灣鼠海豚，讓學者專家對於全球面臨最大生存挑戰的瀕危哺乳類動物燃起一線希望。

研究人員表示，外海可能還有更多加灣鼠海豚，畢竟研調船只航行於加灣鼠海豚棲地所在科爾特茲海(Sea of Cortez)灣區的部分地區；加灣鼠海豚只生存於加利福尼亞海灣，當地政府已下令不得捕撈、持有與養殖這種受到「瀕危野生動植物種國際貿易公約」(CITES)保護的海豚。

不過，現在慶祝還太早。違法流刺網數十年來造成加灣鼠海豚死亡，1997年原有近600隻的加灣鼠海豚數量急遽下降。

漁民設置流刺網來捕撈同樣被列為瀕危物種的加灣石首魚(totoaba)，石首魚的魚鰾在中國被視為珍貴藥材，每公斤要價數千元。墨國政府力阻漁民捕魚，但漁民仍幾乎每天都進入保育區捕撈。

報告指出，「漁民已逐漸不使用偵測加灣鼠海豚的聲波裝置，裝置紀錄的數據也已喪失，且要再買過被偷走的裝置所費不貲」，「除非有效實施禁漁令並遏止竊盜」。

加州 墨西哥 灣區

上一則

6月10日星座運勢 金牛苦悶不安 射手要多包容

下一則

查理辛女兒當「性工作者」被嫌不露兩點 放話一定脫光

延伸閱讀

加州大理事會首位亞裔主席 鄺郁美曾獲艾美獎

加州大理事會首位亞裔主席 鄺郁美曾獲艾美獎
加州魅力不再 近年遷入人數減11%

加州魅力不再 近年遷入人數減11%
長程平價巴士Megabus票價合宜 但車時逾11小時

長程平價巴士Megabus票價合宜 但車時逾11小時
冬暖春寒 喬州桃子損失逾9成

冬暖春寒 喬州桃子損失逾9成

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
圖為疑似兩人在酒店的影片截圖。（取材自推特）

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

2023-06-08 08:13
一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上。（截圖自reddit）

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

2023-06-06 00:24
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。(示意圖／ingimage)

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

2023-06-05 02:26
肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」二層的屋主，在掃下全部42套房後，未經物業同意，派出拆牆機打通整層樓層牆壁。（截圖自微博視頻號）

超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟

2023-06-06 03:52
AI生成的「如懿傳」時裝照。（取材自臉書＠清宮迷因）

AI生成搞笑「如懿傳」時裝 貴妃突然都有了火辣美腿

2023-06-05 07:25

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打