母獅溫柔幫寶寶梳毛 下一秒畫風突變嚇哭遊客

母獅舔完孩子後開始撕扯啃咬自己孩子的頭部，最後殘忍地將小獅頭首分離，吃掉小獅子的頭之後將無頭幼獅的屍體留在原地便逕自離去。 (取材自YouTube)

母愛噴發？一名遊客在野生動物保護區拍下驚悚一幕，一隻母獅叼著獅子寶寶走在草原上，隨即坐下來幫寶寶舔舐身體，母愛爆發的畫面讓遊客直呼溫馨，但沒想到下一秒畫風劇變，母獅輕輕含著獅子寶寶的頭隨即用力咀嚼撕扯，寶寶瞬間變成無頭屍體被留在原地，戲劇性轉折讓不少遊客嚇傻。

YouTube 頻道「Latest Sightings」日前上傳一段驚悚的影片，一名遊客博姆(Klauss Bohmer)日前到非洲坦尚尼亞火山口附近恩戈羅恩戈羅保護區(Ngorongoro Crater)觀光 ，他拍到一隻瘦弱的母獅脫離獅群，叼著寶寶在草原上走動，走了一段路後牠坐下來溫柔的舔舐著自己的孩子並幫牠梳理毛髮，母愛爆棚的模樣讓博姆不禁拿起相機錄下這段溫馨的畫面。

沒想到溫馨的母子相處畫面下一秒立刻變調，母獅理好孩子的毛髮後，竟然換了一個姿勢，將自己的前腳墊在孩子身下，張大嘴巴將小獅子的頭部整個含住，博姆當下以為母獅只是想要逗弄小獅子，豈料母獅竟然開始撕扯啃咬自己孩子的頭部，最後殘忍地將小獅頭首分離，吃掉小獅子的頭之後將無頭幼獅的屍體留在原地便逕自離去，彷彿什麼都沒發生。

一隻母獅叼著獅子寶寶走在草原上，隨即坐下來幫寶寶舔舐身體，母愛爆發的畫面讓遊客直呼溫馨，但沒想到下一秒畫風劇變。 (取材自YouTube)

博姆跟同行遊客看到這幕簡直嚇傻了，事後他接受採訪表示自己看到目瞪口呆，雖然當時覺得母獅抱著小獅的模樣有點怪，但沒想到竟然會發生這種「虎毒食子」的慘況，「當時車上所有人都不敢講話，安靜到令人害怕」。其實獅子殺掉自己孩子的狀況非常罕見，通常母獅都會盡可能保護自己的孩子，但在食物短缺或是族群壓力過大的時候，母獅會將發育較弱的個體殺死。

來源：Latest Sightings