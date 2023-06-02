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澳洲海灘整排「透明異形蟲」 學者揭真相：是氣候救星

聯合新聞網／即時報導
有民眾在海灘上散步時驚見一堆詭異的透明果凍狀生物被沖上岸，詭異的照片在網路上瘋傳，不少網友驚呼「根本是外星異形」，結果專家出來解答是一種罕見的生物。 （取材自YouTube）
有民眾在海灘上散步時驚見一堆詭異的透明果凍狀生物被沖上岸，詭異的照片在網路上瘋傳，不少網友驚呼「根本是外星異形」，結果專家出來解答是一種罕見的生物。 （取材自YouTube）

這到底是什麼謎樣生物？有民眾在海灘上散步時驚見一堆詭異的透明果凍狀生物被沖上岸，詭異的照片在網路上瘋傳，不少網友驚呼「根本是外星異形」，結果專家出來解答是一種罕見的生物。

綜合媒體報導，澳洲塔斯馬尼亞(Tasmanian)一名女子茱莉(Julie)於27日在海灘上散步時，發現有長得相當詭異的果凍狀透明生物被沖上岸，而且還不只一隻。從茱莉拍攝的照片可以看到，這些被沖上沙灘的詭異生物擁有透明的身體，但透明身軀中卻有像是燈泡鎢絲一般紅色的臟器，前所未見的模樣讓茱莉感到相當好奇，就貼上社群網站詢問廣大網友這到底是什麼生物。

來源：Asia Radar

詭異透明生物的照片在網路上掀起熱議，網友留言表示「根本是異形」、「該不會是外星人的遺骸」、「看起來很像海參但根本不是海參」。由於照片在網路上引起瘋傳，吸引了不少學者專家注意，澳大利亞博物館(Australian Museum)相關人員表示，雖然這種生物看起來很像水母，但其實應該是一種叫做「海樽(Sea Salps)」的生物。

海樽又被稱為樽海鞘，屬於脊椎動物，同時也有「果凍魚」的外號。海樽在赤道、溫帶、寒帶的深水中都可以見到，大部分分布在南極海，主要以浮游生物為食，最大的特色就是全身幾乎呈現透明，根據研究發現海樽透過進食與排泄，可以有效減緩溫室效應，可以說是非常神奇又神秘的海洋生物。

社群網站 澳洲 博物館

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