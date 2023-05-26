我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

「付25元可摸奇異鳥」惹火紐西蘭人 邁阿密動物園道歉

編譯徐榆涵／即時報導
邁阿密動物園日前標榜遊客只需付25美元，就可與園中的紐西蘭特有種奇異鳥親密互動，引發紐西蘭人不滿。奇異鳥示意圖。（Getty Images）
邁阿密動物園日前標榜遊客只需付25美元，就可與園中的紐西蘭特有種奇異鳥親密互動，引發紐西蘭人不滿。奇異鳥示意圖。（Getty Images）

邁阿密動物園（Miami Zoo）23日發布一段影片，標榜遊客只需付25美元，就可與園中的紐西蘭特有種奇異鳥（Kiwi bird）親密互動，影片曝光後引發紐西蘭人不滿，高呼「把鳥還來」，甚至要求總理出面，園方已緊急下架影片並為此致歉。

邁阿密動物園23日在Tiktok發布影片，宣傳「奇異鳥邂逅」（kiwi encounter）活動，內容為遊客只需付費，就可在明亮環境中，撫摸名為「Pāora」的奇異鳥，聲稱「牠喜歡被撫摸，就像一隻小狗。」

奇異鳥又稱鷸鴕，因其叫聲「奇異」（kiwi）而得名，是紐西蘭的國鳥。牠是紐國僅存唯一的無翼鳥，不會飛且屬夜行性動物，明亮的燈光恐使奇異鳥承受巨大壓力，甚至可能縮短其壽命。

園方影片在數小時內被瘋傳，9000多人發起請願抗議，投訴園方、要求自然保護部門干預和請求總理出面。

對此，園方發言人馬吉 （Ron Magill）表示，「我們犯了大錯，收到海量投訴，很抱歉冒犯了一個國家」，並再三強調不會再將奇異鳥被迫暴露於不安環境中，更不會有任何觸摸活動

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）公開聲明，「感謝他們認真對待此事」，也表示代表很多紐西蘭人在國外都以紐國國鳥為榮。

奇異 動物園

上一則

蜘蛛人閃電現身瑞士名表 官網再加碼兩隱藏彩蛋等你挖

下一則

彎曲角度超過360度 中國研發「可捲式」太陽能電池

延伸閱讀

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
紐西蘭巨資採用電動熔爐 減少「30萬輛車」碳排量

紐西蘭巨資採用電動熔爐 減少「30萬輛車」碳排量
北市動物園小爪水獺寶寶亮相 活潑好動呆萌吸睛

北市動物園小爪水獺寶寶亮相 活潑好動呆萌吸睛
颶風洪水重創 紐西蘭政府撥巨資助重建

颶風洪水重創 紐西蘭政府撥巨資助重建

熱門新聞

蘋果（Apple）於2021年推出追蹤器AirTag，用於追蹤定位物品，但一度淪為惡意跟蹤的工具。（取材自PatentlyApple）

蘋果AirTag新專利「可貼身上」 網友卻想做色色的事

2023-05-17 21:56
男大生因為在宿舍實在太熱，突發奇想的自製「冷氣機」，實測真的能涼爽2-3小時。(取材自Tiktok)

天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽

2023-05-20 22:30
勞工統計局統計顯示，居住成本是退休族最大額的支出。圖為賓州密德薩克斯鎮一處社區。(美聯社)

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

2023-05-24 21:25
(取自IG)

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

2023-05-24 02:40
圖片來源/ingimage

什麼難聽講什麼…3星座最管不住嘴 第1名自以為很會聊

2023-05-19 17:59
根據調查，Pixel使用者中大多數將會在下一支手機「跳槽」至他牌。（路透）

Google Pixel鐵粉不鐵？超過5成想跳槽至他牌 原因曝光

2023-05-20 01:11

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵