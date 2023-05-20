動物園白熊睡醒「全身亂毛、一臉哀怨」 網笑：周一早上的我

烏克蘭一處動物庇護 所最近在社群 平台TikTok 上分享一段影片，內容是所內一隻大棕熊在早上起床爬出洞穴時，被相機捕捉到「睡眼惺忪」的睏樣，全身凌亂的毛髮看起來超級邋遢，配上大熊半瞇的眼睛，模樣看起來既有趣又呆萌，讓不少人彷彿看見每天早起準備上班的自己。

從TikTok用戶@whiterockbearsanctuary上傳的影片中可以看到，25歲的喜馬拉雅棕熊「Chada」一大早睡醒之後緩緩從洞穴中爬出，滿頭凌亂毛髮、一臉迷茫的牠動作超級緩慢，呆萌表情看起來睏到爆炸，彷彿在說「我是誰我在哪？」厭世模樣讓不少網友看了都超有共鳴，直呼「簡直就是每週一上班路途中的我嘛！」

@whiterockbearsanctuary Це я починаю робочий тиждень. Доброго ранку. Ми всі трохи Чада з понеділка This is me starting the work week. Good morning. We're all like Chada on Monday #mondaymotivation #понеділок #кудипітикиїв ♬ оригинальный звук - Whiterockbearsanctuary

事實上，Chada長達20多年的熊生相當坎坷，曾在基輔一處馬戲團賣命工作並遭到人類施虐囚禁數年，導致牠幾乎沒有牙齒且雙眼接近失明。幸運的是，Chada在四年前獲救後來到現在住的「白岩熊庇護所」(White Rock Bear Sanctuary)，在這之後生活品質得到大大的改善，過著如同影片中呈現般平靜又自在的生活。

影片被分享到網路上後，累積超過2300萬次觀看次數，許多網友看了都湧入留言表示「好像一隻長得很潦草的狗狗」、「週一早上6:30起床的我」、「本來想小睡20分鐘卻不小心睡了2小時的我」、「半夢半醒的樣子太可愛了」、「好好笑，不知道的人還以為是剛冬眠結束醒來呢」、「眼神實在太有趣啦。」