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大熊爬樹「倒頭栽墜落」 內華達8警合力接住百斤巨熊

聯合新聞網／即時報導
黑熊從樹上墜落，八名英勇的警消立刻張開防水布在地面穩穩接住牠。（取材自推特影片、臉書）
黑熊從樹上墜落，八名英勇的警消立刻張開防水布在地面穩穩接住牠。（取材自推特影片、臉書）

這種重力加速度不知道有多大。內華達州一隻迷路的巨大黑熊因為受驚爬到樹上下不來，民眾報警後警消立刻趕來救援，黑熊中了麻醉槍後竟倒頭栽墜落，八名英勇的警消立刻張開防水布在地面穩穩接住牠，黑熊得以在警消合力救援下保住一命。

綜合媒體報導，內華達州雙鑽社區(Double Diamond)於4月26日時發現一隻迷路的黑熊誤闖，牠可能因為受到驚嚇突然爬上一戶民宅門前的大樹，結果就因為這樣下不來卡死在樹上，民眾嚇壞立刻報警處理，當地警消趕到後隨即進行救援計畫。

在警消與內華達州野生動物部門相關人員的努力下，他們為了讓黑熊能夠順利從樹上下來使用了麻醉槍，黑熊中了麻醉槍後依然緊緊抱住樹幹不肯下來，但很快的藥效發揮作用，黑熊失去重心後便倒頭栽往下掉，所幸八名警消合力張開防水布，穩穩地接住了從高空中墜落的百斤巨熊。

內華達州一隻迷路的巨大黑熊因為受驚爬到樹上下不來，民眾報警後警消立刻趕來救援，黑...
內華達州一隻迷路的巨大黑熊因為受驚爬到樹上下不來，民眾報警後警消立刻趕來救援，黑熊中了麻醉槍後竟倒頭栽墜落，8名英勇的警消立刻張開防水布在地面穩穩接住牠。(取材自臉書粉專)

這隻巨熊後來在野生動物部門人員的照顧下已經從麻醉中甦醒，並於當地時間4月27日野放了牠，讓黑熊重新回歸山林。當地警察局里諾消防隊(Reno Fire Department)將拯救黑熊的驚悚瞬間放上官方粉絲專頁，從照片與影片可以看到黑熊體型不小，就這樣卡在樹上岌岌可危，所幸黑熊墜落瞬間多名警消使出神力克服重力加速度接住牠，才讓黑熊免於受傷。

內華達州 警察 臉書

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