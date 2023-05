大熊爬樹「倒頭栽墜落」 內華達8警合力接住百斤巨熊

這種重力加速度不知道有多大。內華達州 一隻迷路的巨大黑熊因為受驚爬到樹上下不來,民眾報警後警消立刻趕來救援,黑熊中了麻醉槍後竟倒頭栽墜落,八名英勇的警消立刻張開防水布在地面穩穩接住牠,黑熊得以在警消合力救援下保住一命。

綜合媒體報導,內華達州雙鑽社區(Double Diamond)於4月26日時發現一隻迷路的黑熊誤闖,牠可能因為受到驚嚇突然爬上一戶民宅門前的大樹,結果就因為這樣下不來卡死在樹上,民眾嚇壞立刻報警處理,當地警消趕到後隨即進行救援計畫。

在警消與內華達州野生動物部門相關人員的努力下,他們為了讓黑熊能夠順利從樹上下來使用了麻醉槍,黑熊中了麻醉槍後依然緊緊抱住樹幹不肯下來,但很快的藥效發揮作用,黑熊失去重心後便倒頭栽往下掉,所幸八名警消合力張開防水布,穩穩地接住了從高空中墜落的百斤巨熊。

內華達州一隻迷路的巨大黑熊因為受驚爬到樹上下不來,民眾報警後警消立刻趕來救援,黑熊中了麻醉槍後竟倒頭栽墜落,8名英勇的警消立刻張開防水布在地面穩穩接住牠。(取材自臉書粉專)

這隻巨熊後來在野生動物部門人員的照顧下已經從麻醉中甦醒,並於當地時間4月27日野放了牠,讓黑熊重新回歸山林。當地警察 局里諾消防隊(Reno Fire Department)將拯救黑熊的驚悚瞬間放上官方粉絲專頁,從照片與影片可以看到黑熊體型不小,就這樣卡在樹上岌岌可危,所幸黑熊墜落瞬間多名警消使出神力克服重力加速度接住牠,才讓黑熊免於受傷。

BEAR IN THE AIR: Rescuers in Reno, Nevada catch a bear that fell after being stuck in a tall tree. The animal was loaded onto transport for later release. https://t.co/H26TVoEFng pic.twitter.com/zIKEpto6P6