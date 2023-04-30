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遭安樂死的海象銅像側躺奧斯陸岸邊 提醒善待野生動物

編譯田思怡／綜合報導
在去年夏天遭挪威當局處以安樂死的母海象「芙蕾雅」(Freya）的銅雕29日在奧斯陸揭幕，「芙蕾雅」因在奧斯陸峽灣曬太陽吸引群眾圍觀而被處以安樂死。（路透）
在去年夏天遭挪威當局處以安樂死的母海象「芙蕾雅」(Freya）的銅雕29日在奧斯陸揭幕，「芙蕾雅」因在奧斯陸峽灣曬太陽吸引群眾圍觀而被處以安樂死。（路透）

在去年夏天遭挪威當局處以安樂死的母海象「芙蕾雅」(Freya）的銅雕29日在奧斯陸揭幕，「芙蕾雅」因在奧斯陸峽灣曬太陽吸引群眾圍觀而被處以安樂死。

一座依照「芙蕾雅」真實尺寸製作的銅像側躺在奧斯陸Kongen碼頭岩岸，距牠去年曬太陽的地點不遠。「芙蕾雅」大約5歲，有600公斤重，去年7月在奧斯陸岸邊追逐鴨子和天鵝，並在船上休息，差點把船弄翻而一夕暴紅，引起群眾圍觀，並為牠取名「芙蕾雅」，是北歐神話中愛與美的女神。

挪威漁業署官員去年8月結束「芙蕾雅」的生命，理由是當局一再呼籲民眾與這隻年輕母海象保持距離，但一些民眾，包括孩童仍靠近牠，讓牠一直受到過度的壓力，可能對公眾安全造成威脅。

「芙蕾雅」被安樂死後，保護動物人士霍爾姆(Erik Holm)在網路上募集到逾2萬5000美元，為牠製作紀念銅像。

霍爾姆說，「我發起這項運動，因為我對漁業署和國家的處理方式很生氣。除了芙蕾雅的議題以外，我們需要自問如何對待動物和大自然，我們需要思考與野生動物的關係」。

創作銅像的挪威藝術家托諾安（Astri Tonoian)表示，「這是人類對待野生動物的方式，也是人類對待人類的方式。我們這樣對待芙蕾雅，因此我為銅像取名『致我們的罪惡』」。

「芙蕾雅」在造訪挪威之前，也曾在英國、荷蘭、丹麥和瑞典現蹤。海象是受保護動物，通常生活在北極的緯度，一般對人類沒有攻擊性，但若受到侵犯或攻擊，會感到受威脅。批評者指挪威當局的決定太倉促，沒有考慮動物的福祉。

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