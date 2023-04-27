「超愛這個肚肚」維州大胖貓重達18公斤 抱牠像扛肥料袋
根據LAD BIBLE報導，最近維吉尼亞州有隻胖貓咪帕奇（Patches）被送進收容所，體重重達40.3磅（約18.3公斤）讓工作人員目瞪口呆，驚呼這是目前見過最胖的貓。圓潤的照片曝光後引起網友討論，幸運的是帕奇很快找到新家，新主人也透露已準備好幫帕奇展開減肥大作戰。
動物收容所「Richmond Animal Care and Control」日前收到一隻乳牛貓並取名為帕奇，每個看過的人都對牠龐大的身軀留下深刻印象，超過18公斤的驚人體重已是普通貓咪的好幾倍，甚至比某些年齡的小孩還要重。
收容所在臉書分享帕奇被人類抱起來的照片，乍看就像是扛起一包肥料袋，豐滿的肚肚也不敵地心引力往下垂，貼文還強調「我們超愛這個肚肚」。照片曝光後引起網友熱烈討論，幸運的是希望收編帕奇的信件如雪片般飛來，帕奇很快就能到新家展開另一段貓生。
收容所主管克里斯蒂·奇普斯·彼得斯 (Christie Chipps Peters)表示，「我們不知道牠是怎麼長這麼大的」，也指出新主人相當可愛，已經擬好一份減肥計畫幫助帕奇瘦下來。值得一提的是帕奇雖然胖但身體相當健康，新主人也開設了「Patches' Journey」粉專分享帕奇接下來的新生活。
上一則
LINE收回功能再進化 記事本、相簿通知也能回收不出糗
下一則
FB留言