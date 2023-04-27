「超愛這個肚肚」維州大胖貓重達18公斤 抱牠像扛肥料袋

乳牛貓帕奇龐大的身軀讓人印象深刻。（取材自臉書＠Patches' Journey）

根據LAD BIBLE報導，最近維吉尼亞州 有隻胖貓咪帕奇（Patches）被送進收容所，體重重達40.3磅（約18.3公斤）讓工作人員目瞪口呆，驚呼這是目前見過最胖的貓。圓潤的照片曝光後引起網友討論，幸運的是帕奇很快找到新家，新主人也透露已準備好幫帕奇展開減肥大作戰。

動物收容所「Richmond Animal Care and Control」日前收到一隻乳牛貓並取名為帕奇，每個看過的人都對牠龐大的身軀留下深刻印象，超過18公斤的驚人體重已是普通貓咪的好幾倍，甚至比某些年齡的小孩還要重。

收容所在臉書 分享帕奇被人類抱起來的照片，乍看就像是扛起一包肥料袋，豐滿的肚肚也不敵地心引力往下垂，貼文還強調「我們超愛這個肚肚」。照片曝光後引起網友熱烈討論，幸運的是希望收編帕奇的信件如雪片般飛來，帕奇很快就能到新家展開另一段貓生。