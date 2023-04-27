我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中核酸取消 南加華人準備買票回國

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

「超愛這個肚肚」維州大胖貓重達18公斤 抱牠像扛肥料袋

聯合新聞網／ 即時報導
乳牛貓帕奇龐大的身軀讓人印象深刻。（取材自臉書＠Patches' Journey）
乳牛貓帕奇龐大的身軀讓人印象深刻。（取材自臉書＠Patches' Journey）

根據LAD BIBLE報導，最近維吉尼亞州有隻胖貓咪帕奇（Patches）被送進收容所，體重重達40.3磅（約18.3公斤）讓工作人員目瞪口呆，驚呼這是目前見過最胖的貓。圓潤的照片曝光後引起網友討論，幸運的是帕奇很快找到新家，新主人也透露已準備好幫帕奇展開減肥大作戰。

動物收容所「Richmond Animal Care and Control」日前收到一隻乳牛貓並取名為帕奇，每個看過的人都對牠龐大的身軀留下深刻印象，超過18公斤的驚人體重已是普通貓咪的好幾倍，甚至比某些年齡的小孩還要重。

收容所在臉書分享帕奇被人類抱起來的照片，乍看就像是扛起一包肥料袋，豐滿的肚肚也不敵地心引力往下垂，貼文還強調「我們超愛這個肚肚」。照片曝光後引起網友熱烈討論，幸運的是希望收編帕奇的信件如雪片般飛來，帕奇很快就能到新家展開另一段貓生。

收容所主管克里斯蒂·奇普斯·彼得斯 (Christie Chipps Peters)表示，「我們不知道牠是怎麼長這麼大的」，也指出新主人相當可愛，已經擬好一份減肥計畫幫助帕奇瘦下來。值得一提的是帕奇雖然胖但身體相當健康，新主人也開設了「Patches' Journey」粉專分享帕奇接下來的新生活。

乳牛貓帕奇龐大的身軀讓人印象深刻。（取材自臉書＠Patches' Journey...
乳牛貓帕奇龐大的身軀讓人印象深刻。（取材自臉書＠Patches' Journey）

維吉尼亞州 臉書

上一則

LINE收回功能再進化 記事本、相簿通知也能回收不出糗

下一則

蓋兒加朵美又帥剪綵 Tiffany紐約旗艦店開幕如當代藝廊

延伸閱讀

維州勞郡公校擬設無性別廁所 家長憂學生隱私和安全被侵犯

維州勞郡公校擬設無性別廁所 家長憂學生隱私和安全被侵犯
楊京亞洲行 首站抵台會見蔡英文 將在台北成立貿易辦事處

楊京亞洲行 首站抵台會見蔡英文 將在台北成立貿易辦事處
維州新法 學校須配備心臟去顫器 急救瀕臨猝死患者

維州新法 學校須配備心臟去顫器 急救瀕臨猝死患者
維吉尼亞州長楊京：為維州和台灣的供應鏈打造新途徑

維吉尼亞州長楊京：為維州和台灣的供應鏈打造新途徑

熱門新聞

Google向用戶發出警告，若收到「在線獎勵計畫」祝賀郵件切勿點開，該信件屬於詐騙釣魚訊息。 示意圖（取材自ingimage）

別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意

2023-04-26 02:16
近日發生多起新型iPhone竊案，用戶不只無法利用尋找功能定位遭竊iPhone，更會失去Apple ID控制權。示意圖。（路透）

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

2023-04-21 23:58
「妙麗」艾瑪華森在生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）

艾瑪華森33歲生日性感罕秀「南半球」曝光息影4年原因

2023-04-18 23:17
防毒軟體大廠McAfee近日警示，新型的惡意程式會鎖定Android手機並潛入部分APP竊取個資，目前已知有63款APP被滲透。（取材自Ingimage）

安卓用戶注意63款惡意程式 遭入侵恐洩個資、銀行帳密

2023-04-22 22:00
懶骨頭沙發，看起來很棒，但其實不適合久坐。（取材自pexels）

衝動買了立刻後悔 這4件家具根本不實用還會影響健康

2023-04-26 00:39
(取自推特)

小象遭巨鱷猛攻 母象救子「氣得四腳重壓」…結局大逆轉

2023-04-18 19:42

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬