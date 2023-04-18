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老虎和山羊一起玩耍「食物鏈美好友情」結局再度大轉彎

聯合新聞網／即時報導
俄國一隻老虎和山羊交朋友。（取材自Instagram）
俄國一隻老虎和山羊交朋友。（取材自Instagram）

原是食物鏈關係卻變成好朋友？一隻山羊原本被送去當老虎的午餐，老虎不但沒吃了牠反而和牠交好一起玩耍，這件事蹟紅遍全球還成為影視題材，然而牠們的友誼沒有走到最後。

俄羅斯遠東野生動物園（Far East Safari Park）發生一件奇事，一隻名為提默（Timur）的山羊原本被丟去供一隻名為阿默（Amur）的西伯利亞虎食用，但一星期過去了，阿默不但沒有吃掉提默，反而和牠交上朋友，甚至教牠如何打獵。

野生動物園負責人表示，阿默散步時表現的像在打獵，提默跟在後面模仿複製牠的行為。而且提默相當依賴阿默，牠有兩個晚上被隔在和阿默不同區域，就變得焦慮且不吃晚餐。現在提默反而把人類當作威脅，視阿默為夥伴。

不少動物專家不看好這段奇特的友情，他們認為老虎仍有高達80～85％的機率吃掉山羊，還有人主張一旦漏餵老虎一兩頓，根據掠食者本能牠就會大開殺戒，所以應該趁早將兩者分開，牠們創了很有趣的先例，應該讓這個童話故事有個完美結局盡早落幕。

然而和專家預測的大相逕庭，他們本來以為這段友誼不會維持超過一星期，但5周過去了阿默和提默仍和平相處，還會追逐捉迷藏和互相頂頭嬉鬧。園方推測是基於提默的「勇氣」，牠一開始就展現出不畏懼老虎的態勢。

雖然阿默和獵物做朋友，但牠並沒有失去捕獵的本能，園方每週兩次給阿默投餵活獵物，只是餵食品種不包含山羊，通常是給予兔子。

阿默和提默的事蹟紅遍全球，讓所處的動物園造訪數激增300％，園方加裝高達16個監視鏡頭直播拍攝，虎羊交朋友甚至還被俄國和南韓導演當作紀錄片的題材。

然而這段友誼一個多月後生變了，提默對阿默愈來愈大膽放肆，還會公然挑戰牠，某天失去耐心的老虎咬住山羊的後頸把牠拋下一個小山丘，從此兩者就分道揚鑣了。提默的健康每況愈下，開始跛腳且變得鬱鬱寡歡，園方將提默送到莫斯科治療，牠於2019年死亡，而阿默仍在原本的野生動物園生活。

來源：YouTube

動物園 導演 俄羅斯

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