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「美人魚的錢包」開馬達狂震 鯊魚寶寶卵內大跳街舞

聯合新聞網／綜合報導
小小的鯊魚寶寶在透明的物體中不斷扭動身體。（翻攝自抖音／@turtle_eggsplorer）
小小的鯊魚寶寶在透明的物體中不斷扭動身體。（翻攝自抖音／@turtle_eggsplorer）

有名網友日前在社群平台抖音上分享一段影片，內容是她在水族館中拍下的未孵化完成的卵生鯊魚寶寶在卵中「勁歌熱舞」的動感瞬間。鯊魚作為水中頂級掠食者，小時候的超萌模樣與成年後的兇悍性格形成強烈對比，意外在網路上引起討論。

從抖音用戶@turtle_eggsplorer上傳的影片中可以看到，小小的鯊魚寶寶在透明的物體中不斷扭動身體，搭配著具有節奏感的背景音樂，模樣看起來就像在熱舞一般動感。這段影片於西班牙巴賽隆納水族館拍攝，意外記錄下鯊魚寶寶尚未孵化完成的珍貴模樣。

原來，這透明如塑膠膜的物體為「鯊魚卵鞘」，為卵生鯊魚生出來的鯊魚卵，上方絲狀結構是用來附著固定用，小鯊魚會吸收卵鞘內的「卵黃囊」作為養分，不同種的卵鞘會透出深淺不一的褐色光澤，又被稱作是「美人魚的錢包」。

由於這些卵生鯊魚的卵鞘看起來都非常相似，很難從影片中分辨確切物種，原PO分析，畫面中的卵鞘很可能來自白斑角鯊或是鉸口鯊（俗稱護士鯊）。

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