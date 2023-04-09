他以為「小蛇」拉尾巴驅趕 牠一轉頭竟是大尾眼鏡王蛇
一名男子準備驅趕屋內的一條蛇，當他拉住蛇的尾巴往外拉，突然竄出一條「大尾的」，讓他嚇到魂飛魄散，連工具都丟了。
網友在TikTok分享一段影片，一名男子發現房內有蛇入侵，拿著棍子撥弄，接著大膽用手抓住蛇露在門外的尾巴，想要把牠拖出來。
@kenzipro273
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這時蛇轉過身來現出真面目，竟然是一條眼鏡王蛇，而且牠已挺直上半身呈戰鬥姿態，直挺挺立在門口瞪著剛拉牠尾巴的人；男子嚇到把另一隻手的木棍扔飛了，傻在原地和眼鏡蛇對望。
網友表示：「蛇：有何貴幹」、「想知道這位老兄事後還健在嗎？」、「飛舞的棍子好搶鏡」、「看到尾巴就該跑了還抓…」、「眼鏡蛇：想輸贏？」、「蛇蛇立正讓男子也立正了」。
眼鏡王蛇是世界上最毒的蛇之一，平均體長為三到四公尺，個性凶猛具有高度攻擊性。受到威脅會舉起身體的前三分之一，張開其頸部，露出其毒牙及發出巨大的「嘶嘶」聲。這時任何靠近的物體或快速的移動都可能激怒牠而促使其發動攻擊。眼鏡王蛇毒液裡主要含有神經毒素，平均能注入200至500毫克的毒液，一咬可以迅速致命。
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