他以為「小蛇」拉尾巴驅趕 牠一轉頭竟是大尾眼鏡王蛇

男子準備驅趕屋內一條蛇，牠轉過身來嚇到男子。(取材自TikTok影片截圖)

一名男子準備驅趕屋內的一條蛇，當他拉住蛇的尾巴往外拉，突然竄出一條「大尾的」，讓他嚇到魂飛魄散，連工具都丟了。

網友在TikTok 分享一段影片，一名男子發現房內有蛇入侵，拿著棍子撥弄，接著大膽用手抓住蛇露在門外的尾巴，想要把牠拖出來。

這時蛇轉過身來現出真面目，竟然是一條眼鏡王蛇，而且牠已挺直上半身呈戰鬥姿態，直挺挺立在門口瞪著剛拉牠尾巴的人；男子嚇到把另一隻手的木棍扔飛了，傻在原地和眼鏡蛇對望。

網友表示：「蛇：有何貴幹」、「想知道這位老兄事後還健在嗎？」、「飛舞的棍子好搶鏡」、「看到尾巴就該跑了還抓…」、「眼鏡蛇：想輸贏？」、「蛇蛇立正讓男子也立正了」。