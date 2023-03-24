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智利鮑魚打敗數萬競爭者 獲選年度最佳軟體動物

中央社聖地牙哥24日綜合外電報導
年度最佳軟體動物（Mollusc of the Year）票選近日出爐，獲得青睞的不是絢爛外表，也不是引人注目的交配儀式，一眾老饕似乎是因為口腹之慾而把票投給了「智利鮑魚」。Getty Images
年度最佳軟體動物（Mollusc of the Year）票選近日出爐，獲得青睞的不是絢爛外表，也不是引人注目的交配儀式，一眾老饕似乎是因為口腹之慾而把票投給了「智利鮑魚」。Getty Images

年度最佳軟體動物（Mollusc of the Year）票選近日出爐，獲得青睞的不是絢爛外表，也不是引人注目的交配儀式，一眾老饕似乎是因為口腹之慾而把票投給了「智利鮑魚」。

這種可食用的鮑魚通常被稱為Loco，儘管面對強大競爭者，像是外表迷幻奪目的波浪泡泡蝸牛（Wavy Bubble Snail），以及可以活500年的深海巨型瑪土撒拉牡蠣（Methuselah oyster），智利鮑魚在全球票選中依舊奪下42%票數。

法新社報導，這場比賽由LOEWE轉化生物多樣性基因組研究中心（LOEWE Centre for Translational Biodiversity Genomics）舉辦，他們將破解智利鮑魚的基因組，以造福科學界和全人類。

智利鮑魚的提名人、美國南卡羅來納州的克勒姆森大學（Clemson University）研究員巴耶薩（J. Antonio Baeza）很高興獲得勝利。

他說，「這感覺太棒了。眾所皆知，智利鮑魚並非最吸引人的軟體動物，但我猜牠一定比海蛞蝓好吃多了」。

智利鮑魚在祕魯和智利是盤上佳餚，單純沾點美乃滋，或是加進湯裡都十分美味。雖然這種受歡迎度或許讓智利鮑魚摘下票選桂冠，但牠的潛在價值遠遠不止於被端上餐桌。

研究學者表示，為這種頂級掠食者和重要軟體動物進行基因組解碼，將能揭開海洋無脊椎動物如何應對過度捕撈以及分子程度的污染，牠們血液中的輸氧色素還可能協助人類研究對抗某些類型的癌症

這項年度票選活動，舉辦目的是為了提高民眾對於軟體動物族群的認識，這種動物群體包含深海巨型烏賊，甚至是花園裡的蛞蝓。

軟體動物已經存在超過5億年，是僅次於昆蟲的動物界第2大門（phylum）。但研究學者指出，由於缺乏基因研究，牠們通常蒙上神秘的面紗。

智利鮑魚從8萬5000個提名競爭者中脫穎而出，進入最終5個決選名單，並交由大眾票選。

投票於19日截止，智利鮑魚登冠，第2名是有著霓虹裙擺的波浪泡泡蝸牛，第3名則是長壽的瑪土撒拉牡蠣。

提名 南卡羅來納州 癌症

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