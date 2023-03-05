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南非2頭虎鯨「獵殺」鯊魚為樂？ 還會開膛咬走肝臟

中央社／開普敦4日綜合外電報導
圖為加州聖地牙哥海洋世界主題公園裡的虎鯨。（路透資料照片）
圖為加州聖地牙哥海洋世界主題公園裡的虎鯨。（路透資料照片）

南非一處海灘，數十隻開膛破肚的鯊魚被沖上岸，使得各界關注到兩頭會獵殺鯊魚的虎鯨（Orca）。這兩頭虎鯨有如手術般的獵殺行為，讓科學家和野生動物愛好者深感著迷。

法新社報導，位在南非開普敦（Cape Town）東南方150公里的小漁港干斯拜（Gansbaai），上周有民眾於海邊散步時發現此一怵目驚心景象，驚動了海洋生物學家。

戴爾島保育信託基金會（Dyer Island Conservation Trust）37歲鯊魚學家湯納（Alison Towner）說：「死去鯊魚的腹鰭骨被撕裂，胸鰭有虎鯨的齒痕，也就是耙梳狀的咬痕，且肝臟也都不見了。」

所有證據都指向一對被取名為「左舷」（Port）和「右舷」（Starboard）的虎鯨，牠們3天前在干斯拜外海現蹤。

一對被取名為「左舷」和「右舷」的虎鯨，因為「獵殺」鯊魚，在南非小漁港干斯拜十分有...
一對被取名為「左舷」和「右舷」的虎鯨，因為「獵殺」鯊魚，在南非小漁港干斯拜十分有名。（取材自YouTube/Sea Search Research & Conservation）

這兩頭虎鯨因背鰭彎曲，易於辨認，當地人沒有人不知道牠們。

當地保育和潛水團體「海洋動力」（Marine Dynamics）33歲海洋生物學家華森（Ralph Watson）說：「我們總共發現了20條鯊魚被殺。」

他又說，當中包括19隻扁頭哈那鯊（Broadnose sevengill shark）和1隻斑溝鯊（spotted gully shark）。

湯納表示，這次獵殺值得注意之處在於，這是「左舷」和「右舷」首度在這地區獵殺這類品種的鯊魚，且「一次就有這麼多數量被沖上岸」。

然而，這並不是這對虎鯨最大膽的捕獵行動。

專家們認為，這對虎鯨是造成大白鯊從開普敦附近一部分海域消失的原因。

去年，有攝影機捕捉到「右舷」和另外4頭虎鯨在南部港都摩賽灣（Mossel Bay）外海追逐並獵殺大白鯊。

來源：Sea Search Research & Conservation

這種不尋常的行為過去從未被詳盡見證過。

虎鯨是海洋中最頂級的掠食者，通常在這些地區獵捕海豚，外界也知道牠們會捕獵體型較小的鯊魚種類。但過去，牠們攻擊大白鯊的行為的相關證據十分有限。

左舷和右舷最初於2015年在開普敦附近現蹤。

一對被取名為「左舷」和「右舷」的虎鯨，因為「獵殺」鯊魚，在南非小漁港干斯拜十分有...
一對被取名為「左舷」和「右舷」的虎鯨，因為「獵殺」鯊魚，在南非小漁港干斯拜十分有名。圖為虎鯨正在圍捕鯊魚。（取材自YouTube/Sea Search Research & Conservation）

科學集團「海洋探索」（Sea Search）45歲負責人艾爾文（Simon Elwen）說：「牠們可能來自其他地方，也許是西非，也許是東非，也許是南冰洋，我們不知道。」

而與其他虎鯨不同的是，左舷和右舷喜歡在海岸附近捕獵，當地人因此時常看到牠們奇特的背鰭。

艾爾文表示，在非洲南部，最西從納米比亞到最東的南非伊麗莎白港（Port Elizabeth），都可以看到左舷和右舷的蹤跡。

華森表示，虎鯨這種海洋哺乳類動物的獵殺技術是「外科手術式」的。他解釋說，左舷和右舷的目標是鯊魚的肝臟，因為肝臟是「非常有營養價值的器官，富含油脂」。

華森表示：「牠們撕開鯊魚胸鰭骨部位…肝臟跟著掉了出來。」

2022年錄下「右舷」獵殺行為的那段影片，讓生物學家深感憂心，因為內容顯示這種獵殺行為正在蔓延。多項研究所建立的理論指出，虎鯨有能力傳授狩獵技術。

研究人員表示，部分南極地區的虎鯨狡猾地集體捕獵，並製造波浪把浮冰上的海豹打下水。

在南極地區，兩個虎鯨群（並非亞種，而是不同的群體）活動區雖重疊，但運用截然不同但代代相傳的狩獵技術。

這類行為不非天生的，而是後天學來的，是暗示著虎鯨有「文化」的論據之一。2022年影片的另外4頭虎鯨，過去並沒有攻擊大白鯊的紀錄。湯納說：「如今，這對南非沿海鯊魚群構成了額外的威脅。」

艾爾文說，看到「一種稀有瀕危動物獵殺另一種瀕危物種」是「既迷人又令人沮喪的事」。

儘管如此，左舷和右舷對南非鯊魚群構成的風險，整體來說仍十分有限。華森說，每年被捕撈的鯊魚數量達數十萬隻。艾爾文也說：「兩頭虎鯨不會就此消滅一個物種。」

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