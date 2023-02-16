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日本福岡百隻河豚屍體被沖上沙灘 專家曝可能原因

編譯徐榆涵／即時報導
日本九州福岡市志賀島一處海灘驚見上百隻河豚屍體被沖上岸。(取材自西日本新聞社推特)
日本九州福岡市志賀島一處海灘驚見上百隻河豚屍體被沖上岸。(取材自西日本新聞社推特)

日本新潟縣糸魚川市日前發生沙丁魚集體死亡事件，引發居民憂心是否為災難前兆，此外，九州福岡市志賀島14日也傳出上百隻河豚集體身亡的現象，為此，專家直言實屬少見，推測可能是因為海水溫度驟降所致。

西日本新聞社報導，日本福岡志賀島一處海灘14日驚見上百隻河豚屍體，身長大約落在10至20公分之間。屍體送往當地水族館「海洋世界海之中道」辨識後，判定死亡的河豚是一種棲息於青森縣以南地區的瓣叉鼻魨，體長最長可達35公分。

水族館一名研究人員表示，這種情況史無前例，推測應是海水溫度突快速下降，導致河豚衰弱致死，最終被沖刷上岸。並提醒民眾由於這種品種的河豚具有毒性，不要隨便撿來吃。

而報導中也提及，日本新潟縣、山形縣、福井縣的沿岸地區日前也接連傳出有魚群大量死亡的事件，其中新潟縣上個月也曾發生河豚大量死亡事件，和福岡市死亡的河豚品種一致。

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