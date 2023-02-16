日本福岡百隻河豚屍體被沖上沙灘 專家曝可能原因
日本新潟縣糸魚川市日前發生沙丁魚集體死亡事件，引發居民憂心是否為災難前兆，此外，九州福岡市志賀島14日也傳出上百隻河豚集體身亡的現象，為此，專家直言實屬少見，推測可能是因為海水溫度驟降所致。
西日本新聞社報導，日本福岡志賀島一處海灘14日驚見上百隻河豚屍體，身長大約落在10至20公分之間。屍體送往當地水族館「海洋世界海之中道」辨識後，判定死亡的河豚是一種棲息於青森縣以南地區的瓣叉鼻魨，體長最長可達35公分。
水族館一名研究人員表示，這種情況史無前例，推測應是海水溫度突快速下降，導致河豚衰弱致死，最終被沖刷上岸。並提醒民眾由於這種品種的河豚具有毒性，不要隨便撿來吃。
而報導中也提及，日本新潟縣、山形縣、福井縣的沿岸地區日前也接連傳出有魚群大量死亡的事件，其中新潟縣上個月也曾發生河豚大量死亡事件，和福岡市死亡的河豚品種一致。
「過去に例がない」フグ謎の大量死 福岡・志賀島の砂浜https://t.co/0iylm69Mt9— 西日本新聞me (@nishinippon_dsg) 2023年2月15日
福岡市の志賀島で大量のフグが砂浜に打ち上げられていることが分かった。100匹以上が死んでいるのを本紙記者が確認した。専門家は「急激な海面の冷え込みによる衰弱死の可能性がある」と指摘する。#あなたの特命取材班
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