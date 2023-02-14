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狗狗「吹狗螺」=看到鬼？最新研究曝古代基因之謎

聯合新聞網／即時報導
最近一項研究發現，狗狗喜歡學習狼嚎與基因有關係，品種基因越是古老，愛狼嚎的習慣也就越多。圖為吹狗螺示意圖，非當事犬隻。 (取材自Ingimage)
最近一項研究發現，狗狗喜歡學習狼嚎與基因有關係，品種基因越是古老，愛狼嚎的習慣也就越多。圖為吹狗螺示意圖，非當事犬隻。 (取材自Ingimage)

許多狗都喜歡「吹狗螺」，但你有想過原因嗎？最近一項研究發現，狗狗喜歡學習狼嚎與基因有關係，品種基因越是古老，愛狼嚎的習慣也就越多，此外成年雄性犬隻對狼嚎的反應也遠比雌犬來的劇烈。

綜合外媒報導，匈牙利羅蘭大學(Eötvös Loránd University)研究團隊針對狗狗為什麼喜歡吹狗螺進行了科學研究，由於狼跟狗在演化上是屬於近親關係，因此家犬也承襲狼的一些野生習性，因此狗狗才會發出「吹狗螺」的聲音。該團隊透過研究現行68種主流品種犬後，發現狗狗愛狼嚎其實跟基因有關。

5常見品種狗聽得懂狼叫

從研究報告中顯示，嚎叫是一種狼與狗的溝通及表達情緒的行為，也因此如果狗狗的品種基因越是古老，越能理解這種嚎叫聲的意義，進而做出回應。研究團隊學者勒霍茨基(Fanni Lehoczki)表示，部分犬種由於有古老的狼基因特別會嚎叫，像是哈士奇、柴犬、阿拉斯加雪橇犬、秋田犬、北京犬等，最擅長使用長嚎回應牠們所聽到的狼嚎。

值得注意的是，經過人類雜交過後混雜各種基因的犬種對於嚎叫則比較不擅長，像是拉不拉多、黃金獵犬、大丹犬、迷你貴賓犬等，牠們聽到狼嚎聲不太會用長嚎回應，反而是用狗常見的吠叫進行回應，由此可見基因越是近現代的狗，牠們對於狼嚎的反應就很少。

此外，研究報告中也發現性別跟是否會回應狼嚎有正相關，五歲或是五歲以上的雄性犬隻對於狼嚎是最能理解的，也會使用長嚎的方式回應這些狼嚎聲，但如果是年幼的雄性犬隻則對狼嚎聲比較陌生，雌性犬隻聽到狼嚎聲則會容易有緊張反應出現。

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