擠下美國吉娃娃「最長壽狗」是30歲葡萄牙獒犬

阿蘭多獒犬波畢（Bobi），是有紀錄以來最長壽「狗」瑞。(取材自金氏世界紀錄網站)

出生時逃過活埋命運的阿蘭多獒犬波畢（Bobi），從小穿梭在葡萄牙森林與農田間，如今高齡30歲的牠，不僅獲金氏世界紀錄認證為現存最高齡狗狗，更是有紀錄以來最長壽「狗」瑞。

金氏世界紀錄（Guinness World Records）今天表示，美國23歲吉娃娃史派克（Spike）2周前剛獲認證為全球現存最長壽狗狗，但這項紀錄很快就被打破。

波畢出身純種阿蘭多獒犬（Rafeiro do Alentejo），屬於一種牲畜護衛犬，平均壽命12歲至14歲。

截至昨天為止，波畢已高齡30歲又266天，牠這一生都在葡萄牙雷里亞（Leiria）凱魯斯（Conqueiros）鄉間小鎮和柯斯塔（Costa）一家人一起生活。

波畢1992年在當地獸醫醫療服務機構完成登記，確認出生日期。

波畢出生在柯斯塔家存放木材的倉庫裡，從出生時險些丟命、到現在被認證為有紀錄以來最長壽的狗狗，牠的故事堪稱奇蹟。

波畢的飼主、現年38歲的雷歐內（Leonel Costa）說：「我8歲的時候，我的父親是名獵人，我們總是養有許多狗。」但因為他們所飼養的動物數量太多，雷歐內的父親決定不再留下新出生的4隻小公狗，而當時老一輩的做法就是把牠們埋進洞裡，讓他們無法存活下來。

這窩小狗出生的隔天，雷歐內的父母趁著狗媽媽不在、匆忙帶走小狗，卻沒發現他們遺漏了一隻。

雷歐內和他的兄弟在難過之餘，也注意到狗媽媽持續到這間倉庫裡，於是他們偷偷尾隨狗媽媽，發現了隱身木頭之間、逃過一劫的波畢，如今已成為家中一員。

雷歐內認為，波畢如此長壽的最大主因是遠離城市的平靜生活環境。波畢從未被狗鍊或狗帶拴住，從小就在柯斯塔家附近的森林和農田漫步，也有許多動物朋友。

飲食方面，波畢一直以來都吃「人類的食物」，雷歐內認為這點功不可沒。「我們吃什麼，牠們就吃什麼。」但他會先將食物浸泡在水裡，去除大部分調味料後再餵寵物吃。

波畢打破了近百年以來最長壽的狗狗紀錄，此前有紀錄的最長壽狗狗布麗（Bluey）是澳洲 牧牛犬，壽命約29歲又5個月。