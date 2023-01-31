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長相怪、不會飛…科學家要「復活」17世紀絕種渡渡鳥

編譯田思怡／即時報導
Colossal生物科學公司的首席古生物學家夏皮羅(左)要讓17世紀絕種的渡渡鳥「復活」。圖為夏皮羅與Colossal公司創辦人藍姆(右)一起出席記者會。（美聯社）
Colossal生物科學公司的首席古生物學家夏皮羅(左)要讓17世紀絕種的渡渡鳥「復活」。圖為夏皮羅與Colossal公司創辦人藍姆(右)一起出席記者會。（美聯社）

模里西斯島上的「渡渡鳥」(dodo)在17世紀末遭到滅絕，現在科學家想讓這種長相奇特、不會飛的鳥「復活」。

CNN報導，登上模里西斯島的水手帶來老鼠等外來物種，以及狩獵。鳥上的渡渡鳥不怕人類，在幾十年內就絕種了。

現在一個科學家團隊想要讓渡渡鳥「復活」，他們採用先進技術，包括古代DNA定序、基因編輯和合成生物技術，希望此計畫能開啟鳥類保育的新技術。

聖塔克魯茲加州大學生態學和進化生物學教授貝絲·夏皮羅 (Beth Shapiro) 指出，「我們顯然正處於滅絕危機之中，我們有責任提出引人入勝的故事，讓人們興奮，從而激發他們去思考目前正在發生的滅絕危機」。

夏皮羅是Colossal生物科學公司的首席古生物學家，Colossal是一家由科技企業家藍姆（Ben Lamm)與哈佛醫學院遺傳學家邱奇(George Church) 共同創立的生物科技和基因工程新創公司，該公司正在進行一項同樣具有雄心的計畫，要讓長毛象和袋狼復活，袋狼又稱為塔斯馬尼亞虎。

夏皮羅表示，她已完成了讓渡渡鳥復活的重要第一步，亦即從丹麥的渡渡鳥遺骸取出的遺傳物質，完成渡渡鳥基因組的古代DNA定序。

下一步是與渡渡鳥在鳩鴿科中的近親、目前仍存活的綠蓑鴿(Nicobar pigeon)，以及已絕種的羅德里格斯渡渡鳥(Rodrigues solitaire)進行遺傳資訊比較，此過程將讓科學家找出「讓渡渡鳥成為渡渡鳥」的基因組突變。

接下來是更大的挑戰，將把仍存活的渡渡鳥近親的細胞加入已絕種的渡渡鳥的DNA，讓「渡渡鳥」復活，或至少讓外表與渡渡鳥極相似的分身復活。

DNA 加州大學 醫學

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