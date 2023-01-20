海豹臉上爆出十幾根「結晶謎樣物體」 網笑揭真相

天氣太冷，海豹連鬍鬚都被凍成「冰條」。（取材自推特）

溫帶國家到了冬天溫度極低，許多在戶外的東西都會結凍。一隻海豹連鬍鬚都被凍成「冰條」，就像一根根結晶體插在海豹臉上，相當逗趣。

網友在推特 分享，波蘭城鎮海爾（Hel）一個水族館裡，由於天氣太冷，在水中的海豹鬍鬚全都結凍，形成一條條的雪白結晶體，就像一堆冰柱插在牠的嘴巴四周，就連眼睛上方的數根毛髮也被冰凍，活像在頭上做針灸；海豹眼巴巴地望著人類，感覺有點無奈。

It's got so cold in Poland that even the seals' whiskers at the aquarium in Hel, a town on the Baltic coast, have turned into icicles.



Hel has literally frozen over. pic.twitter.com/ruJbaEiGVz — Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) 2018年2月28日

不光是這隻海豹，可以看到牠旁邊另一隻黑海豹的鬍鬚也被凍成柱狀，還有水上的游泳 圈也被厚厚一層冰塊包覆，可見溫度真的非常低。

網友表示：「好可愛喔」、「海豹真像水中的狗狗」、「鬍鬚被凍成這樣海豹應該超無奈吧」、「如果碰它會斷掉嗎」、「超像被什麼異生物侵入」、「誰快去幫幫牠」。