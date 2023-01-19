相機壞了？他拍到全球唯一粉紅魟魚 專家：5年見不到10次

有潛水愛好者在海中遇到了難得一見的「粉紅色魟魚」，夢幻的長相讓不少網友相當驚艷。 (取材自Instagram／＠「kristianlainephotography」)

魟魚是不少人相當喜歡的海洋生物，但你看過特殊顏色的魟魚嗎？最近幾組照片在網路上瘋傳，有潛水愛好者在海中遇到了難得一見的「粉紅色魟魚」，夢幻的長相讓不少網友相當驚艷。

綜合媒體報導，澳洲 一名攝影 師萊涅(Kristian Laine)到大堡礁潛水拍了不少水下照片，後來他上岸後檢查照片，意外發現自己拍到一隻粉紅色魟魚，原本以為是自己相機壞掉導致照片出現奇怪顏色，直到他上岸後去附近餐廳用餐，看到餐廳牆上掛著一幅粉紅色魟魚的照片，這才驚覺自己遇到夢幻生物，並開心地上傳到個人Instagram帳號上。

海洋學家表示，這隻粉紅色魟魚是大堡礁附近相當有名的鬼蝠魟，還被潛水愛好者取名為「克羅索探長(Inspector Clouseau)」，2015年的時候首次被發現，至今只被看到不到10次，能夠在海裡遇見他實屬相當稀有。萊涅表示，一開始他真的以為是相機故障才會導致魟魚顏色出現變化，沒想到還真的讓自己拍到，「真的是很幸運」。

根據了解，鬼蝠魟的體色多半是黑白兩色，會出現粉紅色的鬼蝠魟應該是因為基因突變導致的，因為多半會出現特殊體色的海洋生物可能是光線反射或是吃下去的食物影響，天生就帶有特殊顏色的通常都是基因突變，可以說非常稀有。