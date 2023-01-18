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狗媽媽「1打3」餵奶獅子老虎 動物園：大貓不會養小孩

聯合新聞網／即時報導
動物園一隻狗媽媽竟然當起了乳母一打三，負責餵養園區內的小老虎跟一隻小獅子還有自己的孩子，原因曝光竟是因為老虎跟獅子媽媽都不會帶小孩，所以這重責大任就落到了這隻狗媽媽身上。 （取材自微博）
動物園一隻狗媽媽竟然當起了乳母一打三，負責餵養園區內的小老虎跟一隻小獅子還有自己的孩子，原因曝光竟是因為老虎跟獅子媽媽都不會帶小孩，所以這重責大任就落到了這隻狗媽媽身上。 （取材自微博）

跨物種之間的親情令人動容。一間動物園裡面出現了非常罕見的奇葩景象，一隻狗媽媽竟然當起了乳母一打三，負責餵養園區內的小老虎跟一隻小獅子還有自己的孩子，原因曝光竟是因為老虎跟獅子媽媽都不會帶小孩，所以這重責大任就落到了這隻狗媽媽身上。

綜合中國媒體報導，浙江省台州市溫嶺動物園近日發布一段短片在網路上掀起熱議，一隻懷孕分娩完的母狗竟然在餵一隻小獅子跟小老虎奶水喝。園方表示因為小獅子跟小老虎的媽媽第一次生孩子，完全不會自己帶小孩，奶水分泌量也不夠，剛好這隻狗媽媽母愛充滿，而且這胎只生一隻小狗狗，就自願擔任起小獅子跟小老虎的奶媽，如今小老虎跟小獅子都暴風式長高長大，龐大的身軀依偎在狗媽媽身邊撒嬌的模樣相當反差。

園方說，小老虎是虎媽媽在4個月前生下的，出生時就有點營養不良，當時狗媽媽看到小老虎就流露出濃濃母愛，因此飼育員才會讓狗媽媽當起了臨時乳母餵養小老虎。結果過沒多久，最近園區的母獅子也生下孩子，一樣也不會帶小孩，因此飼育員又只能把小獅子給狗媽媽餵奶。

影片曝光吸引超過24萬人觀看，網友留言表示「兩隻孩子體型都比媽媽大多了」、「兩隻大貓的媽媽都不會帶小孩，真慘」、「狗媽媽真的是厲害了，當媽的都操碎了心」、「這隻狗媽媽以後不怕會被欺負，有自己的狗孩子還有兩隻大貓會報恩」。

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