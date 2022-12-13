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座頭鯨為過冬負傷游5千公里…研究人員：可能是牠最後一次遷徙

編譯周辰陽／即時報導
一頭脊椎骨折的座頭鯨「月亮」日前克服了重重困難，完成近5000公里的遷徙之旅，但研究人員表示，牠有可能就死於當地的溫暖水域。（照片翻攝：FACEBOOK / BCWHALES）
一頭脊椎骨折的座頭鯨「月亮」日前克服了重重困難，完成近5000公里的遷徙之旅，但研究人員表示，牠有可能就死於當地的溫暖水域。（照片翻攝：FACEBOOK / BCWHALES）

每日郵報12日報導，一頭脊椎骨折的座頭鯨日前克服了重重困難，靠著俯泳（breaststroke）完成近5000公里的遷徙之旅，但研究人員表示，牠有可能就死於當地的溫暖水域。

這隻綽號「月亮」（Moon）的鯨魚在加拿大英屬哥倫比亞省近海被發現，芬島研究站（Fin Island Research Station）9月7日首度發現牠，並注意到預期是從背鰭（dorsal fin）到尾鰭（fluke）的下半身彎曲成不自然的「S」形。研究團隊用無人機進行近距離觀察，發現了嚴重的脊椎傷害，並相信原因出在船舶衝撞。

影片來源：YouTube

傷勢並未阻止「月亮」完成前往溫暖水域的年度遷徙，但攝於夏威夷茂宜島（Maui）外海的照片顯示牠瘦骨嶙峋，渾身布滿了鯨蝨（whale lice）。加拿大北岸鯨類協會（North Coast Cetacean Society）發起的「BC Whales」在臉書指出，這「證明了嚴重惡化的狀況」。

BC Whales寫道，「月亮」扭曲著身體的怵目驚心影像讓他們所有人都激動不已，「牠很可能受到巨大痛苦，卻遷徙了數千英里，而不能夠用尾巴推動自己」，並指「這是船舶撞擊的嚴峻現實，說明了鯨魚事後可以忍受的長期痛苦，也說明了牠們天性與文化，即鯨魚會去遵循行為模式的長度」。

十年來一直在追蹤「月亮」的太平洋鯨魚基金會（Pacific Whale Foundation）研究人員對牠撐到夏威夷都鬆了一口氣，但也指出此處就是牠很可能會死去的地方。BC Whales寫道，「韌性與悲劇，『月亮』帶著船隻撞擊造成的嚴峻脊椎傷勢，從英屬哥倫比亞省前往夏威夷，但不會回來了」。

BC Whales的貼文指出，「我們永遠不會真正理解『月亮』踏上令人惋惜的最後之旅所需的力量，但我們有責任尊重另一物種內在的如此韌性，並認識船舶撞擊導致毀滅性的結局」。

BC Whales執行長兼首席研究員瑞伊（Janie Wray）告訴衛報，科學家情願對「月亮」安樂死以結束牠的痛苦，但擔心「有毒物質的混和劑」可能毒害會以牠遺體為食的海洋生物，「如果牠在陸上，我們就可以干預。但因為牠在海裡，還有因為牠的體積，我們無能為力，這只是讓你的心更加破碎」。

夏威夷 加拿大 臉書

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