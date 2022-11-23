影／四川版章魚哥 大熊貓「京京」成功預測德國輸日本

大熊貓「京京」成功預言德國輸球。（影片截圖）

卡達時間23日，日本 隊對陣德國 隊，最終以2：1取勝，創造了本屆世界盃 足球賽的第二場冷門戰果。據當地動物園通報，10月9日由中國送贈卡達的大熊貓「京京」成功預言了該場戰果，並在揭幕戰前也成功「預測」厄瓜多戰勝卡達。

卡達媒體的視頻，大熊貓面對德國和日本的國旗，先是聞了聞日本國旗，最後把爪子搭在了日本國旗上。

世界盃揭幕戰前，大熊貓對比賽結果亦進行了「預測」，牠將爪子放在有厄瓜多的國旗上，結果首場賽事厄瓜多旗開得勝。

11月17日，在世界盃開賽前夕，首對中國赴卡達的大熊貓「京京」與「四海」正式與當地民眾見面。據新華社消息，這兩隻熊貓目前只能聽懂四川話，當地熊貓館的飼養員正在努力學習四川話，以便更好和大熊貓溝通。

此外，卡達人有用獵鷹狩獵以獲取食物的傳統，當地一名馴鷹師就用獵鷹「預測」了比賽勝負。

他將卡達和厄瓜多兩國國旗分別綁在兩架無人機上，再給國旗綁上食物。然後放飛獵鷹，看牠會挑選哪國國旗。只見獵鷹展翅飛翔，但與卡達國旗擦身而過，最終選擇了厄瓜多國旗。