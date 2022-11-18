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漁民撈上「超巨東坡肉」放半年增胖5kg 專家：是肉靈芝

聯合新聞網／即時報導
一名漁民在今年4月出海捕魚，從水裡撈出一塊「超巨大東坡肉」放在外面半年，殊不知這塊東坡肉非但沒腐爛還增重5公斤，經過鑑定後竟是極度珍貴的「肉靈芝」。（影片截圖）
一名漁民在今年4月出海捕魚，從水裡撈出一塊「超巨大東坡肉」放在外面半年，殊不知這塊東坡肉非但沒腐爛還增重5公斤，經過鑑定後竟是極度珍貴的「肉靈芝」。（影片截圖）

發大財了？一名漁民在今年4月出海捕魚，從水裡撈出一塊「超巨大東坡肉」。看起來像石頭又像肉塊，觸感滑溜軟嫩，因為漁民不知道這到底是什麼，就放在外面半年，殊不知這塊東坡肉非但沒腐爛還增重5公斤，經過鑑定後竟是極度珍貴的「肉靈芝」。

綜合媒體報導，中國江蘇省南通市一名漁民在今年4月出海捕魚，在海中撈到一塊重達25公斤「超巨大東坡肉」，當時他打撈上來後完全無法判斷這到底是什麼生物，看起來既像石頭又像肉塊，觸感相當滑溜軟嫩。該名漁民撈上這塊超大東坡肉後就沒有特別理會，塞在漁船上的塑膠桶後就沒再去管它。

半年過去了，11月時漁民又重新注意到這塊被他扔棄在水桶內的巨大東坡肉，仔細一看發現這塊東坡肉竟然又變更大塊了，他好奇的把東坡肉往磅秤上一放，沒想到「竟自行增肥」多了5公斤，整體重量高達30公斤，最驚人的是完全沒有腐爛跡象，這可把漁民跟他朋友都嚇壞了。

為了釐清這塊會自行增重的東坡肉是什麼生物， 漁民的朋友張姓男子提議將這塊東坡肉切下一小塊送去給海洋生物學家鑑定。江蘇省海洋水產研究所人員表示，他們收到這塊巨大東坡肉的切片後，經過鑑定發現竟然是極其罕見的「肉靈芝」，相當具有價值。

所謂肉靈芝就是民間俗稱的「太歲」，由細菌和真菌與黏菌3種菌組合而成的稀有聚集物，又被稱為封、視肉或肉芫，中國民間認為肉靈芝是太歲神的化身，在許多中國小說和藥書中都有記載，秦始皇曾三次派人尋找這常人所稱的長生不老藥，但專家表示其實肉靈芝的收藏價值較高，不建議真的拿來吃。

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