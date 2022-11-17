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可愛小象伸象鼻摸來摸去 記者被干擾到笑場錄不下去

編譯周辰陽／即時報導
肯亞廣播公司卡翁達日前赴首都奈洛比的薛德里克野生動物信託採訪，卻意外遇到了一頭可愛的小象好奇地伸出象鼻「干擾」。（路透 & Storyful / Alvin Kaunda）
肯亞廣播公司卡翁達日前赴首都奈洛比的薛德里克野生動物信託採訪，卻意外遇到了一頭可愛的小象好奇地伸出象鼻「干擾」。（路透 & Storyful / Alvin Kaunda）

肯亞一位年輕記者日前赴首都奈洛比的薛德里克野生動物信託（Sheldrick Wildlife Trust）採訪，但當他對著攝影機錄製報導時，卻意外遇到了一頭可愛小象的「干擾」，只見牠好奇地伸出象鼻，在他的頭部摸來摸去，讓整個採訪團隊最終都忍不住笑了出來。

Storyful報導，肯亞廣播公司一台（KBC 1）記者卡翁達（Alvin Kaunda）當時正在說明人類活動對環境的影響，其中一頭失去父母的小象卻決定偷走鎂光燈焦點。

卡翁達告訴Storyful，「我一開始覺得象鼻觸碰到我的背，但決定繼續錄影，因為我正對著攝影機拍攝我的差不多第10篇報導。我不會讓任何事情阻止我，直到那頭小象把牠的鼻子塞進我的嘴巴裡」。

這頭小象確實看上去很好奇，先把象鼻從卡翁達的肩膀移到耳朵，接著轉到他的頭頂，最後貼上了臉龐。畫面可見到卡翁達的表情逐漸失控，最後終於笑了出來，並且暫時放棄錄影。

卡翁達說，這其實是他第一次到薛德里克野生動物信託，「我知道我要去看大象，但不曉得他們會讓我離牠們那麼近」。

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