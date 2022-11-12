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毛小孩聽到媽下班呼喚 秒帶手電筒出門接人 還會關好門

聯合新聞網／即時報導
一名女子在下班前都會透過家中的寵物監視器跟心愛的愛犬喊話，要狗狗帶手電筒來接自己回家，這習慣已經持續五年，而且完全沒有人教狗狗就會，讓不少網友嘖嘖稱奇。 (取材自YouTube)
一名女子在下班前都會透過家中的寵物監視器跟心愛的愛犬喊話，要狗狗帶手電筒來接自己回家，這習慣已經持續五年，而且完全沒有人教狗狗就會，讓不少網友嘖嘖稱奇。 (取材自YouTube)

毛小孩的聰明才智往往超乎想像。一名女子在下班前都會透過家中的寵物監視器跟心愛的愛犬喊話，要狗狗帶手電筒來接自己回家，這習慣已經持續五年，而且完全沒有人教狗狗就會，讓不少網友嘖嘖稱奇。

綜合媒體報導，中國湖北省宜昌市一名獨居女子養了一隻相當聰明的狗狗名叫「毛毛」，她每天下班的時候都會透過家中的寵物用監視錄影器向毛毛說話，請毛毛叼著手電筒到路口來接她回家。女子表示，因為自己一個人住，平常上班都只能放毛毛一隻狗在家，就安裝了可以錄音的寵物用監視器來看看家中的狀況。

女子說，每天下班她都會透過監視錄影器跟毛毛說話，請毛毛帶手電筒到門口來接她，這樣的事情已經持續五年了，第一次嘗試這樣做的時候還沒有特地教過毛毛，毛毛就聽得懂她的話去做這件事情。被問到為什麼要狗狗來接她下班，女子指出因為她常常下班的時候天都黑了，毛毛來接她已經是一種習慣，所以可能因為這樣就熟能生巧了。

女子表示，毛毛對她來說就是家人，「牠陪我5年，熟悉我的一切，所以有時候我的一個眼神、一個語氣甚至只是一句話牠都能懂」。監視器影片曝光後吸引網友熱議，網友留言表示「會開手電筒會關門，太神了」、「竟然還會關門！這超越一百個男朋友啊」、「男朋友都不如狗懂事」、「對狗狗來說，主人就是牠的唯一」。

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