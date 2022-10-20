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「自己搭公車去公園玩」暴紅 西雅圖網紅狗狗癌症過世

編譯張君堯／即時報導
西雅圖有一隻「網紅狗狗」，過去曾因「自己搭公車去公園玩」而紅遍全球，不過近日傳出過世消息。(取材自臉書Eclipse Seattle's Bus Riding Dog)
西雅圖有一隻「網紅狗狗」，過去曾因「自己搭公車去公園玩」而紅遍全球，不過近日傳出過世消息。(取材自臉書Eclipse Seattle's Bus Riding Dog)

西雅圖有一隻「網紅狗狗」，過去曾因「自己搭公車去公園玩」而紅遍全球，不過近日傳出過世消息。

衛報報導，這隻受到西雅圖居民歡迎的黑色拉布拉多犬名叫「日蝕」（Eclipse），過去便因會「獨自乘坐公車出去玩」而受到報導而爆紅。

將時間推回至2015年，當時日蝕的主人抽菸抽到一半，並未注意到等不及的日蝕就這樣自己搭上公車，隨後更在正確的站點下車，主人更在常去的狗公園看到日蝕玩得很開心，此後日蝕便定期獨自搭車前往公園玩耍、通常每周2到3次。

日蝕的故事經由報導廣為人知，西雅圖公共交通管理局「King Country Metro」也表示歡迎這位「特殊乘客」，日蝕最後更成為其品牌大使，還在2015年出演一部名為「Bus Doggy Dog for King County Metro」的品牌宣傳片。

主人還為日蝕創建一個名為「日蝕：西雅圖的公車乘客犬」（Eclipse Seattle's Bus Riding Dog）的Facebook粉絲專頁面，不過近日他在網站上分享日蝕在被診斷出患有癌性腫瘤後不久去世的消息，他寫道「感謝大家寫給日蝕的暖心訊息，她深受愛戴，未來就在小狗天堂裡安息吧！你永遠不會被遺忘！可愛的女孩」。

與日蝕有深刻羈絆的「King County Metro」也在推特上表示「日蝕是一隻超級甜美、舉世聞名的巴士乘客，牠是真正的西雅圖偶像，你為每個人帶來快樂和幸福，並展示乖狗狗都能登上公車」。

西雅圖 腫瘤 推特

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