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影／萌翻了 日本水族館海獺玩拋接 還會乖乖收玩具

聯合新聞網／ 即時報導
小海獺「Kira」熟練的和飼養員玩著拋接遊戲。（取材自推特）
小海獺「Kira」熟練的和飼養員玩著拋接遊戲。（取材自推特）

位於日本的「鳥羽水族館」日前在推特上分享一段影片，內容是館內的海獺熟練的和飼養員玩起「你拋我接」的遊戲，還被訓練得會乖乖將東西收進桶子裡，超聰明的機靈模樣在網路上引發網友熱議，影片更累積超過200萬次點擊觀看次數。

從鳥羽水族館發佈到推特上的影片中可以看到，小海獺「Kira」（キラ）熟練的和飼養員玩著拋接遊戲，不但會精準地接住拋向自己的物品，還會乖乖地放進一旁的桶子裡，雖然過程中還是會漏接，但Kira還是乖巧的跑進水裡撿起放到桶子中，面對飼養員的「假拋逗弄」也很專心，可愛模樣融化了大批網友的心。

位於日本三重縣鳥羽市的鳥羽水族館有著世界級的規模，館內飼養的許多海獺都是社群網路上的小小明星，另外一隻海獺「梅」（メイ）就玩起「變魔術」的把戲，只見牠悠哉地飄在水上玩玩具，看到飼養員將手伸出後，立刻大方地把手上玩具遞上，接著水中轉一圈後，又從腋下口袋狀的皮囊裡掏出玩具出來，模樣十分俏皮。

推特 日本 社群

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