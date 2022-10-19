影／萌翻了 日本水族館海獺玩拋接 還會乖乖收玩具
位於日本的「鳥羽水族館」日前在推特上分享一段影片，內容是館內的海獺熟練的和飼養員玩起「你拋我接」的遊戲，還被訓練得會乖乖將東西收進桶子裡，超聰明的機靈模樣在網路上引發網友熱議，影片更累積超過200萬次點擊觀看次數。
キラちゃんの新技『キャッチ&ポイっ🌟』！上手にキャッチしてバケツにポイっができるようになりました🥰💕#鳥羽水族館 #ラッコのキラちゃん pic.twitter.com/HiXTiOl25B— 鳥羽水族館（TOBA AQUARIUM） (@TOBA_AQUARIUM) 2022年10月17日
從鳥羽水族館發佈到推特上的影片中可以看到，小海獺「Kira」（キラ）熟練的和飼養員玩著拋接遊戲，不但會精準地接住拋向自己的物品，還會乖乖地放進一旁的桶子裡，雖然過程中還是會漏接，但Kira還是乖巧的跑進水裡撿起放到桶子中，面對飼養員的「假拋逗弄」也很專心，可愛模樣融化了大批網友的心。
位於日本三重縣鳥羽市的鳥羽水族館有著世界級的規模，館內飼養的許多海獺都是社群網路上的小小明星，另外一隻海獺「梅」（メイ）就玩起「變魔術」的把戲，只見牠悠哉地飄在水上玩玩具，看到飼養員將手伸出後，立刻大方地把手上玩具遞上，接著水中轉一圈後，又從腋下口袋狀的皮囊裡掏出玩具出來，模樣十分俏皮。
メイちゃんのポケットから無限に出てくるオモチャ🦀🦑🐟 #鳥羽水族館 #ラッコ pic.twitter.com/gCudIr5Qqx— 鳥羽水族館（TOBA AQUARIUM） (@TOBA_AQUARIUM) 2021年11月3日
上一則
10月19日星座運勢 巨蟹情緒起伏大 金牛舉止要得體
下一則
FB留言