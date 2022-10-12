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野生動物攝影師大賽出爐 雄蜂求偶瞬間獲大獎

中央社／倫敦12日即時報導
年度野生動物攝影師大賽，首獎的照片是一群雄蜂爭相與雌蜂交配的畫面。（取材自Wildlife Photographer of the Year網站）
年度野生動物攝影師大賽，首獎的照片是一群雄蜂爭相與雌蜂交配的畫面。（取材自Wildlife Photographer of the Year網站）

年度野生動物攝影師大賽結果揭曉，得獎作品有北極熊闖入荒廢的房屋閒晃，希臘奧林帕斯山長出魔幻羊肚菌等，而獲得首獎的照片是一群雄蜂爭相與雌蜂交配的畫面。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2022年度野生動物攝影師大賽（Wildlife Photographer of the Year）首獎得主是美國攝影師艾格納（Karine Aigner），得獎作品名稱是「蜂擁而上」（The big buzz），捕捉到在德州農場灼熱的沙地中，一群嗡嗡作響的仙人掌雄蜂爭相與當中唯一雌蜂交配的畫面。

評審團主席柯克斯（Roz Kidman Cox）在今天發布的新聞稿中說，艾格納以「蜜蜂視角」拍下的特寫照片，呈現一個數量受氣候變遷、殺蟲劑、棲息地消失威脅而減少的物種，渴求繁衍下一代的現象。主辦單位說，年度野生動物攝影師大賽有58年歷史，艾格納是第5位榮獲首獎的女性。

英國倫敦自然史博物館（Natural History Museum）館長古爾（Doug Gurr）表揚得獎的攝影師，稱讚他們讓民眾得以一窺「令人難忘的野生物種生命，分享世人從未見過的細節與令人著迷的行為，並站在前線報導氣候與生物多樣性危機」。

得獎者是從19個不同類別中選出，包括3個年度青年野生動物攝影師（Young Wildlife Photographer of the Year）獎項，此類的首獎頒給16歲的泰國攝影師卡坦尤（Katanyou Wuttichaitanakorn）。

他的得獎作品是「鯨鬚之美」（The beauty of baleen），捕捉到一頭布氏鯨（Bryde's whale）躍出海面的瞬間，拍到鯨魚上顎的黑色皮膚、粉色牙齦與毛茸茸的鯨鬚，在照片中形成鮮明對比。

年度野生動物攝影師大賽是由倫敦的自然史博物館籌辦，得獎作品將自14日起對外展示。

攝影 博物館 氣候變遷

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