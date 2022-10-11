路邊「人形粉紅肉塊」瀕死發抖 獸醫收編蛻變仙氣靈獸

一隻剛孵化沒多久瀕死的雛鳥掉在路邊草叢中，經過獸醫細心治療後，原本又醜又皺的幼鳥成長為威風凜凜的仙氣倉鴞。（影片截圖）

一隻剛孵化沒多久的雛鳥掉在路邊草叢中，附近完全找不到鳥媽媽且身體十分虛弱，好心人趕緊將牠撿起帶到野生動物醫院救治，經過獸醫細心治療並照顧一段時間後，原本又醜又皺的幼鳥成長為威風凜凜的大倉鴞。

英國 白金漢郡艾爾斯伯里(Aylesbury, Buckinghamshire)提格威克斯野生動物醫院(Tiggwinkles Wildlife Hospital)撿到了一隻剛孵化沒多久的雛鳥，鳥寶寶被發現時掉在路邊草叢裡發抖，身邊並沒有見到其他雛鳥或是鳥媽媽的身影，鳥寶寶全身光禿禿又醜又皺的模樣相當可憐，還好有好心人送到獸醫院緊急救治。

提格威克斯野生動物醫院獸醫表示，這隻鳥寶寶可能是因為身體太瘦弱而被鳥媽媽主動拋棄，也有可能是鳥媽媽不慎出了意外，導致牠剛出生就變成孤兒。獸醫看到鳥寶寶可憐的模樣相當於心不忍，便將鳥寶寶取名為歐莉(Ollie)並留院飼養治療。

歐莉一開始的狀況相當糟糕，本來院方所有人都很擔心牠可能小命不保，因為牠見過最小的鳥寶寶，一開始全身都沒有毛光禿禿的，要是沒人幫助牠的話肯定是活不了，來到醫院第二天之後情況甚至開始惡化，身體健康狀況跌落谷底、命在旦夕。

但奇蹟出現了，歐莉靠著自己堅強的意志力撐過難關，身體狀況逐漸好轉，四周後歐莉身體上慢慢長出羽毛，也變得愈來愈強壯。在獸醫團隊細心的照顧下，八個禮拜過去，歐莉已經成長為美麗的倉鴞，有著非常美麗的羽毛毛色及健壯的體格，歐莉也跟獸醫院的所有人建立了深厚的感情。

來源：TiggywinklesUK YouTube

獸醫表示，起初真的不敢相信原先又醜又禿的小鳥能夠熬過難關成今天這樣，「我們很開心可以陪牠長大，甚至有點不敢相信，原來我們真的做得到」。由於倉鴞是屬於野生鳥禽，獸醫在評估歐莉健康狀況穩定後便決定在11周大時野放牠，為了讓歐莉能夠隨時回來看一看，獸醫團隊在野外設置了一個人工巢，方便透過攝影 機來觀察歐莉的狀況。