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路邊「人形粉紅肉塊」瀕死發抖 獸醫收編蛻變仙氣靈獸

聯合新聞網／即時報導
一隻剛孵化沒多久瀕死的雛鳥掉在路邊草叢中，經過獸醫細心治療後，原本又醜又皺的幼鳥成長為威風凜凜的仙氣倉鴞。（影片截圖）
一隻剛孵化沒多久瀕死的雛鳥掉在路邊草叢中，經過獸醫細心治療後，原本又醜又皺的幼鳥成長為威風凜凜的仙氣倉鴞。（影片截圖）

一隻剛孵化沒多久的雛鳥掉在路邊草叢中，附近完全找不到鳥媽媽且身體十分虛弱，好心人趕緊將牠撿起帶到野生動物醫院救治，經過獸醫細心治療並照顧一段時間後，原本又醜又皺的幼鳥成長為威風凜凜的大倉鴞。

英國白金漢郡艾爾斯伯里(Aylesbury, Buckinghamshire)提格威克斯野生動物醫院(Tiggwinkles Wildlife Hospital)撿到了一隻剛孵化沒多久的雛鳥，鳥寶寶被發現時掉在路邊草叢裡發抖，身邊並沒有見到其他雛鳥或是鳥媽媽的身影，鳥寶寶全身光禿禿又醜又皺的模樣相當可憐，還好有好心人送到獸醫院緊急救治。

提格威克斯野生動物醫院獸醫表示，這隻鳥寶寶可能是因為身體太瘦弱而被鳥媽媽主動拋棄，也有可能是鳥媽媽不慎出了意外，導致牠剛出生就變成孤兒。獸醫看到鳥寶寶可憐的模樣相當於心不忍，便將鳥寶寶取名為歐莉(Ollie)並留院飼養治療。

歐莉一開始的狀況相當糟糕，本來院方所有人都很擔心牠可能小命不保，因為牠見過最小的鳥寶寶，一開始全身都沒有毛光禿禿的，要是沒人幫助牠的話肯定是活不了，來到醫院第二天之後情況甚至開始惡化，身體健康狀況跌落谷底、命在旦夕。

但奇蹟出現了，歐莉靠著自己堅強的意志力撐過難關，身體狀況逐漸好轉，四周後歐莉身體上慢慢長出羽毛，也變得愈來愈強壯。在獸醫團隊細心的照顧下，八個禮拜過去，歐莉已經成長為美麗的倉鴞，有著非常美麗的羽毛毛色及健壯的體格，歐莉也跟獸醫院的所有人建立了深厚的感情。

來源：TiggywinklesUK YouTube

獸醫表示，起初真的不敢相信原先又醜又禿的小鳥能夠熬過難關成今天這樣，「我們很開心可以陪牠長大，甚至有點不敢相信，原來我們真的做得到」。由於倉鴞是屬於野生鳥禽，獸醫在評估歐莉健康狀況穩定後便決定在11周大時野放牠，為了讓歐莉能夠隨時回來看一看，獸醫團隊在野外設置了一個人工巢，方便透過攝影機來觀察歐莉的狀況。

歐莉從一隻醜陋的小鳥被養到變成帥氣的鳥禽全被獸醫團隊用影片及照片記錄下來，影片上傳到Youtube上後引起熱烈討論，網友留言表示「太感動了，謝謝你們願意這樣照顧牠」、「每一隻小生命都會蛻變成漂亮的生物」、「看了眼眶有點紅，謝謝好心人收留牠養到長大」。

8個禮拜過去，歐莉已經成長為美麗的倉鴞，有著非常美麗的羽毛毛色及健壯的體格，歐莉...
8個禮拜過去，歐莉已經成長為美麗的倉鴞，有著非常美麗的羽毛毛色及健壯的體格，歐莉也跟獸醫院的所有人建立了深厚的感情。（影片截圖）

攝影 英國

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