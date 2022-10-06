我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

才剛刷新金氏紀錄…22歲「最長壽狗狗」病逝南卡州

聯合新聞網／ 即時報導
22歲的玩具獵狐犬佩波近日驚傳噩耗，讓粉絲相當不捨。(取材自Instagram@pebbles_since_2000)
22歲的玩具獵狐犬佩波近日驚傳噩耗，讓粉絲相當不捨。(取材自[email protected]_since_2000)

金氏世界紀錄「世界上最老的狗狗」，今年5月才由22歲的玩具獵狐犬（toy fox terrier）佩波（Pebble）刷新紀錄，不過近日佩波卻驚傳噩耗，在本月3日壽終正寢。距離牠的23歲生日只差5個月。

根據「金氏世界紀錄」（Guinness World Records）報導指出，世界上最老的狗狗佩波於本月3日不幸去世，最後一程在南卡羅萊納州（South Carolina）的家中，由家人陪伴下安詳地離開。

佩波2000年3月28日誕生在紐約，至今足足已22歲，換算年紀約等同百歲人瑞相當不容易。飼主格雷葛立夫婦（Bobby and Julie Gregory）曾表示，本來沒想過要去申請金氏世界紀錄，是因為看到媒體報導最長壽吉娃娃托比基斯（TobyKeith）的故事後，才發現自家狗狗其實年紀更大，在親友勸說下決定遞出申請書。

被問到是如何保持佩波的身體健康，格雷葛立夫婦指出其實並沒有什麼秘方，「把牠當作家人並給他正面開心的狗生就是最重要的」。值得一提的是，2012年當佩波已經12歲的時候，獸醫曾讓牠吃貓飼料，從中獲得比狗飼料更多的肉類蛋白質（meat-based protein）。

佩波的Instagram於昨日更新了這則不幸的消息，一點進去就能看到首頁寫上「3/28/2000- 10/3/2022」，宣告佩波將永遠離開所有愛他的人。上百名粉絲也不捨地湧入最新貼文底下哀悼，「沒有病痛了」「RIP」「令人心碎」。

Instagram 南卡 蛋白質

上一則

機上前座整片「長髮瀑布」 她無奈：都插進我杯子了

下一則

不用再猜了 動畫「史酷比」裡的短髮眼鏡女是同志

延伸閱讀

周杰倫行程滿檔 才見球王梅西 再與畢卡索孫女藝術交流

周杰倫行程滿檔 才見球王梅西 再與畢卡索孫女藝術交流
梁朝偉抵達釜山影展 劉嘉玲後腳趕上拍老公燈箱曬恩愛

梁朝偉抵達釜山影展 劉嘉玲後腳趕上拍老公燈箱曬恩愛
期中選舉 哈里斯縣10月11日選民登記止

期中選舉 哈里斯縣10月11日選民登記止
NBA／衛少清空Instagram內容 引發外界新一波交易揣測

NBA／衛少清空Instagram內容 引發外界新一波交易揣測

熱門新聞

蘋果手機雖然保值度佳，但這次的平價版iPhone 14跌幅最慘。（歐新社）

蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值

2022-10-02 22:28
亞特蘭提斯決定做24小時直播，爸媽也都非常支持。（取材自Instagram）

Pornhub成人片演員決定24小時直播 媽緊盯全程還寄衣服

2022-10-04 02:00
庫克日前在拿坡里費德里克二世大學的畢業典禮上告訴畢業生，蘋果重視的員工特質有四項。（美聯社）

聰明的人何其多 庫克說蘋果徵才是找有這4項特質的人

2022-10-02 23:37
加州當地過往中國農曆新年的街景。（取材自中新網）

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

2022-10-01 22:48
從小就被人類撫養長大的孟加拉虎終於迎來野放的這天，從沒見過野外長什麼模樣的牠，在籠子門大開瞬間嚇到下巴都掉了。 (取材自YouTube)

第1次見到大自然 老虎野放瞬間嘴張大 愣2秒才出籠

2022-10-01 03:38
一名當地居民在推特上傳了現場照片，只見畫面中水已經漲到半層樓高，所幸沒有淹進屋內。（截圖自推特）

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

2022-10-04 08:35

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」