才剛刷新金氏紀錄…22歲「最長壽狗狗」病逝南卡州

金氏世界紀錄「世界上最老的狗狗」，今年5月才由22歲的玩具獵狐犬（toy fox terrier）佩波（Pebble）刷新紀錄，不過近日佩波卻驚傳噩耗，在本月3日壽終正寢。距離牠的23歲生日只差5個月。

根據「金氏世界紀錄」（Guinness World Records）報導指出，世界上最老的狗狗佩波於本月3日不幸去世，最後一程在南卡 羅萊納州（South Carolina）的家中，由家人陪伴下安詳地離開。

佩波2000年3月28日誕生在紐約，至今足足已22歲，換算年紀約等同百歲人瑞相當不容易。飼主格雷葛立夫婦（Bobby and Julie Gregory）曾表示，本來沒想過要去申請金氏世界紀錄，是因為看到媒體報導最長壽吉娃娃托比基斯（TobyKeith）的故事後，才發現自家狗狗其實年紀更大，在親友勸說下決定遞出申請書。

被問到是如何保持佩波的身體健康，格雷葛立夫婦指出其實並沒有什麼秘方，「把牠當作家人並給他正面開心的狗生就是最重要的」。值得一提的是，2012年當佩波已經12歲的時候，獸醫曾讓牠吃貓飼料，從中獲得比狗飼料更多的肉類蛋白質 （meat-based protein）。

佩波的Instagram於昨日更新了這則不幸的消息，一點進去就能看到首頁寫上「3/28/2000- 10/3/2022」，宣告佩波將永遠離開所有愛他的人。上百名粉絲也不捨地湧入最新貼文底下哀悼，「沒有病痛了」「RIP」「令人心碎」。