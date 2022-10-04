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約克夏臉巨鼠隔20年現蹤 吃天山雪蓮維生 全球不到千隻

聯合新聞網／即時報導
有網友拍到一隻毛茸茸的神祕動物，長得神似約克夏犬的臉、卻有著老鼠耳朵又像兔子，其實牠是全世界數量剩不到1000隻的珍貴瀕危物種。 (取材自微博)
有網友拍到一隻毛茸茸的神祕動物，長得神似約克夏犬的臉、卻有著老鼠耳朵又像兔子，其實牠是全世界數量剩不到1000隻的珍貴瀕危物種。 (取材自微博)

大自然總有許多珍貴可愛的生物值得大家保育愛護。日前一段影片在網路上瘋傳，有網友拍到一隻毛茸茸的神祕動物，長得神似約克夏犬的臉、卻有著老鼠耳朵又像兔子，其實牠是全世界數量剩不到1000隻的珍貴瀕危物種「伊犁鼠兔」。

綜合媒體報導，棲息在新疆的天山山脈，數量不足1000隻的伊犁鼠兔是相當稀有的生物，又被稱為「天山精靈」，之前有研究團隊在新疆精河縣區域吉普克山區發現牠的蹤跡，由於距離上次1983年目擊到已經過了20多年，用相機拍到如此清晰的伊犁鼠兔照片與影片實屬珍貴。

動保團體所在拍到的伊犁鼠兔外形像兔子又像老鼠，還長著一張神似約克夏犬的臉，是一種比貓熊還少珍貴動物，同時是新疆特有種，目前全世界剩不到1000隻，屬於世界瀕危物種。

「伊犁鼠兔」從側面角度看起來又像是老鼠，被稱為天山精靈。 (取材自微博)
「伊犁鼠兔」從側面角度看起來又像是老鼠，被稱為天山精靈。 (取材自微博)

伊犁鼠兔主要棲息在海拔2800至4100米天山裸岩地帶，由於不冬眠的關係因此有儲備糧食的習慣，以金蓮花、虎耳草、紅景天、雪蓮等高山植物為食。由於人為干擾、氣候變化等因素影響，伊犁鼠兔在原產地伊犁州尼勒克縣吉里馬拉勒山已全部滅絕，近年來精河縣吉普克山已經成為少數伊犁鼠兔會出現的地方。

中國動物學家表示，目前粗估伊犁鼠兔的數量已剩不到1000隻，導致數量銳減的主因不外乎人類的威脅導致棲息地縮減，氣候暖化也是一大因素，因為天氣變熱使伊犁鼠兔不得不遷往更高山生活。影片曝光後吸引眾多網友熱議，網友都被伊犁鼠兔可愛的樣子萌到，留言表示「太可愛了吧，臉還真有點像是約克夏犬」、「牠吃金蓮花、虎耳草、紅景天、雪蓮，都是稀有滋補的食材，你說牠能不滅絕嗎」、「到底是鼠還是兔呢，長得好像老鼠卻又像兔子，好萌」。

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