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同機乘客驚見「哈士奇」座位燦笑 可免費搭機原因曝光

聯合新聞網／ 即時報導
哈士奇在座位裡顯得格外突出。（取材自推特）
哈士奇在座位裡顯得格外突出。（取材自推特）

這個乘客毛很多？近日一段影片在社群平台上再次被瘋傳，有隻超大隻的哈士奇和一般乘客一樣，大大方方坐在機艙裡的座位上。從其他乘客視角可以看到，哈士奇似乎察覺到自己特別的存在，牠不斷對乘客投以笑容，就像在說「這趟旅行請大家多多包涵」。

推特帳號@TheWoofWorld分享了飛機上這名特別的乘客，從機艙後方遠遠望去就能看到一頭棕髮特別突出，緩緩走近才發現座位上的根本不是人，而是一隻貨真價實的哈士奇。不大的座位再加上長時間引擎的噪音，對於動物來說應該相當難受，然而這隻哈士奇卻依然面帶笑意面對所有乘客，也讓前後方的同機旅客忍不住抬頭看看這名「毛很多」的乘客。

從影片中的座椅上隱約可以看見「中國南方航空」等字樣，原來這隻哈士奇並非一般的毛孩乘客，而是一隻證件齊全的情感輔助犬，可以透過肢體接觸來安撫主人情緒，又或者提供視力受損旅客協助的工作犬。以中國南方航空為例，只要飼主在購票時提出申請、簽署旅客聲明，並附上服務犬的身分、檢疫證明，無須支付任何費用就能進到客艙陪伴主人。

一般而言寵物並不被允許進入飛機客艙，通常得以託運行李方式進到貨艙，無法與主人在飛行過程中時時刻刻相伴。不過身心障礙者的服務犬並不在此限，可透過事先申請並繳納各種證明文件，在旅途中成為飼主的情感支柱。

哈士奇在座位上吐舌微笑。（取材自推特）
哈士奇在座位上吐舌微笑。（取材自推特）

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