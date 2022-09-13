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澳洲男撿袋鼠寶寶當寵物 牠抓狂「活活打死飼主」

聯合新聞網／ 即時報導
一名男子撿了一隻袋鼠寶寶回家當寵物養，結果日前袋鼠因不明原因突然抓狂，將男子活活打死，警方接獲報案到現場男子已經沒了氣息。 (Ingimage)
一名男子撿了一隻袋鼠寶寶回家當寵物養，結果日前袋鼠因不明原因突然抓狂，將男子活活打死，警方接獲報案到現場男子已經沒了氣息。 (Ingimage)

澳洲特有種動物袋鼠是不少人相當喜愛的動物，但牠們的危險性也是不在話下。一名男子撿了一隻袋鼠寶寶回家當寵物養，結果日前袋鼠因不明原因突然抓狂，將男子活活打死，警方接獲報案到現場男子已經沒了氣息。

綜合外媒報導，澳洲西澳大利亞南部雷德蒙德鎮(Redmond)一名不具名的77歲獨居男子撿回一隻不到12個月大的袋鼠寶寶當寵物，他的親戚於12日晚間到男子家裡探訪，開門發現男子倒臥在地奄奄一息，身旁還有他的寵物袋鼠，由於袋鼠當時攻擊性相當強烈，導致沒人敢靠近牠，最後親戚只好趕快打給警消求援。

悲傷的是，等到警消趕到現場時，男子已經當場傷重不治，攻擊男子的寵物袋鼠也當場慘遭擊斃。當地警方表示，男子身上有被攻擊的傷口，認定應該是被他當作寵物養的袋鼠活活打死，而肇事的袋鼠因為當時攻擊性仍相當強烈，警方不得已朝牠開槍，才會當場擊斃袋鼠。

根據了解，儘管澳洲經常有袋鼠出沒傷人的意外，但這起案件是澳洲86年來第一次有人被袋鼠活活打死，上次類似的事件發生在1936年，新南威爾斯州一名38歲獵人為了救自己的兩隻狗，與袋鼠進行搏鬥，結果被袋鼠打到頭部受重傷合併下巴骨折，送醫後不治身亡。

袋鼠平時性格溫馴，但領地被侵犯或自覺受到威脅時，牠們就會變得兇狠好鬥，再加上袋鼠本來就是屬於野生動物，也因此澳洲政府不斷呼籲民眾不要任意飼養袋鼠，目前有飼養袋鼠的機關都是合法的動物保育機構。

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