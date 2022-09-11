黑白乳牛犬會喊「哞」 主人一回頭…牠玩木頭人裝沒事

網友家中養了一隻「大丹牛」。（取材自Reddit）

毛孩刷存在感的招式又多了一招！一名網友在Reddit假抱怨真炫耀，家裡的大丹狗總會趁他要開始認真工作的時候，在身後發出像牛一樣的「哞」來討關注。他拍下影片並上傳證明愛犬屢試不爽，網友們也被這反差的叫聲逗樂。

網友DaemonSpawn51表示家中的大丹狗Ada總是喜歡在他工作時討拍。從影片中可以看到，每當視線轉回電腦前面，身後的Ada就會發出像牛一樣的「哞」叫聲來吸引注意，就像是在抱怨「工作和我只能選我」。而他也輾轉試了不只一次，兩人就像在玩一二三木頭人一樣，飼主一轉頭Ada就像是什麼都沒發生一樣，只是眼神一直緊盯著主人。

不少網友看到影片也紛紛被Ada的聲音逗樂，「我不想戳破你，但那是一頭牛」「你確定沒把一頭牛當成大丹狗嗎」。而Ada天生的黑白乳牛色，再搭配上牛叫聲完全無違和，讓網友笑說家裡根本養了一頭牛，「至少你之後不用再買牛奶 了」。

不約而同先前也曾經有隻狗狗，聽到隔籬雞舍公雞啼叫，學起公雞叫聲對著天空大聲「咕……咕」最後卻破音，讓不少人懷疑根本是「投錯胎」了。