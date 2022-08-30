從土耳其游到義大利 赤蠵龜旅程點閱率破700萬

示意圖。圖：pixabay

土耳其志工3年前為赤蠵龜圖芭（Tuba）安裝追蹤設備後野放。根據最新動態，年紀約落在25至30歲的圖芭，一路游了1萬7500公里到義大利 南部。這趟旅程已累積700萬人次瀏覽。

「每日晨報」（Daily Sabah）昨天報導，圖芭從土耳其西南部木拉省（Mugla）一處海龜保育中心野放。最新動態顯示，圖芭已經游到義大利南部的萊切（Lecce）海岸附近。

雖然圖芭不是當地動保人士唯一追蹤的赤蠵龜，但牠似乎最享盛名。根據土耳其海龜研究暨救援康復中心（DEKAMER）網站，已有700萬人次瀏覽圖芭動態。

圖芭是唯一從土耳其游到亞得里亞海（Adriatic Sea）時，全程都受到追蹤的海龜。海龜研究暨救援康復中心持續觀察圖芭的一舉一動，藉此研究赤蠵龜的遷徙路線、過冬地點以及覓食方式。

跟著圖芭，還讓中心深入了解何種情況會將海龜推向岸邊或其他地點，以及洋流和地球磁場何以影響圖芭前進的路線。

圖芭啟程的地點是木拉省以赤蠵龜聞名的伊兹圖祖（Iztuzu）海灘，在附近的馬麥里斯港（Marmaris）度過大約兩個月後游向希臘。這3年內，圖芭還去了馬爾他、義大利、波士尼亞-赫塞哥維納、阿爾巴尼亞、蒙特內哥羅及克羅埃西亞。

全球現存7種已知海龜中，赤蠵龜及綠蠵龜以土耳其為家，棲地從土耳其木拉省地中海沿岸西南端，一直延伸至更東邊的哈泰省（Hatay）薩曼達爾（Samandağı）。

土耳其動保組織致力保護海龜，志工也持續追蹤及觀察海龜狀況。根據志工提供的數據，過去兩年，231隻死亡的海龜被沖上岸。有關單位去年解剖87隻死亡海龜後，發現有20%誤食塑膠製品。2020 年，32隻海龜因將塑膠吃下肚喪生。