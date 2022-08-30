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俄烏戰爭破壞黑海生態 累計5千隻海豚因俄軍聲納死亡

中央社烏克蘭普里莫爾西克29日綜合外電報導
烏克蘭科學家魯塞夫（Ivan Rusev）28日在圖茲利河口國家自然公園沙灘上發現死亡海豚屍體。Getty Images
烏克蘭科學家魯塞夫（Ivan Rusev）28日在圖茲利河口國家自然公園沙灘上發現死亡海豚屍體。Getty Images

烏克蘭科學家魯塞夫每天巡視黑海沿岸檢查有無海豚擱淺，他估計俄烏戰爭爆發以來已有5000隻海豚死亡，並指俄軍使用的聲納是海豚死亡的罪魁禍首。

法新社報導，63歲的烏克蘭科學家魯塞夫（Ivan Rusev）在黑海沿岸細白的沙灘來回巡視，慶幸今天沒有發現任何海豚屍體。片刻前，他以為有隻海豚擱淺在沙灘上，衝過去之後發現幸好只是「纏繞在一塊的漁具」。

魯塞夫是圖茲利河口國家自然公園（Tuzly Estuaries National Nature Park）的研究主任，這座自然公園位在烏克蘭西南部比薩拉比亞（Bessarabia）地區的保護區，占地280平方公里。

魯塞夫現在的工作包括每天早上在沿途埋有反戰車地雷的沙灘巡視，找尋俄烏戰爭開打以來遭沖刷上岸的海豚。

魯塞夫告訴法新社：「去年我們在公園長達44公里的海岸線只發現3隻海豚。」他說：「今年我們在還可以進入的5公里範圍內，已經發現了35隻。」

當地海岸線大多已禁止園區人員出入，因為烏軍為避免俄軍從海上攻擊而在海岸線架起崗哨，這使得魯塞夫和他的團隊無法確切給出在公園擱淺的海豚數量，也不能全面調查受害程度。

魯塞夫指出，無論如何，死亡總數一定「很可怕」。他將戰爭對野生動物的影響寫成網路日記，現在在臉書（Facebook）受到許多人關注。

今年3月海豚開始被沖上岸時，魯塞夫和他的團隊必須馬上動工，搶在在該區遊盪的胡狼發現盤中飧之前找到動物屍體。

魯塞夫說：「後來我們聯繫了土耳其、保加利亞和羅馬尼亞的同仁，大家都目睹同樣的事情，戰爭開打以來，已經有大量海豚死亡。」

土耳其海洋研究基金會（Turkish Marine Research Foundation）3月警告，沖刷上黑海沿岸的海豚屍體將「異常增多」。

20世紀，估計有200萬隻海豚在黑海優游，但捕撈和海洋汙染導致海豚數量下滑。有項調查指出，2020年剩約25萬隻。

魯塞夫估計自俄烏戰爭爆發以來已有5000隻海豚遭殺害，約占黑海海豚總數2%。

在魯塞夫看來，俄軍戰艦使用的軍事聲納，毫無疑問是這波大規模死傷的罪魁禍首。

他解釋，戰艦和潛艦使用的強大聲納會「干擾海豚的聽力系統」，使其內耳受損呈現「失明」狀態，「無法確定方向或獵食」。此外，海豚的免疫力也會下降，導致牠們更容易染上致命疾病。

海豚屍體上沒有任何漁網或傷口痕跡，魯塞夫認為這便是進一步證實了，海豚的死因沒有其他可能性。

法新社稱，俄羅斯和烏克蘭連在戰爭造成的環境破壞上都相互指責，魯塞夫的理論因此引發爭端。

研究海豚死亡率上升的俄國科學家將原因歸咎於麻疹病毒，這個病毒會引發海豚常見的致命疾病。

魯塞夫和他的團隊從最近發現的海豚身上採樣，並將樣本送至德國義大利分析，希望能解決爭端。

俄烏戰火已經打到園區，燒毀約100公頃的保育地。

魯塞夫說：「戰爭很可怕，它破壞了整個生態系統，難以復育的物種也深受其害。」

烏克蘭科學家魯塞夫（Ivan Rusev）28日在圖茲利河口國家自然公園沙灘上檢...
烏克蘭科學家魯塞夫（Ivan Rusev）28日在圖茲利河口國家自然公園沙灘上檢查死亡海豚。Getty Images

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