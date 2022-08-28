遊客疑直擊86年前滅絕的「袋狼」 學者看完影片解析

遊客在澳洲的國家公園看到疑似滅絕袋狼的生物，圖非本文目擊之袋狼。（取材自YouTube）

一名女子潔西（Jessie Milde）和她的姊妹以及兒子日前在南澳洲 的貝萊爾國家公園（Belair National Park）登山，看到一個神秘的生物以奇怪的步伐在閒晃，疑似是早已滅絕的動物「袋狼」（又名塔斯馬尼亞虎）。

每日郵報報導，潔西形容這生物比狐狸大，但沒到大型犬的體型，尾巴的樣子跟狐狸完全不同，背部向下傾斜，頭部的形狀也不同。她一開始認為該生物是「長相奇特的袋鼠」或是「瘦骨如柴的狗」，但比對之後，她姊妹堅信應該是早在1936年就已滅種的「袋狼」。

塔斯馬尼亞野生動物學家Nick Mooney表示，潔西姊妹看到的生物不太可能是袋狼，袋狼在大陸上約2000到4000年前就已絕跡了，比較可能的推測是看到「罹患疥癣的狐狸」，尾巴的毛大量脫落，而且觀察其步伐，比較像小型犬和貓，並不像袋狼。Mooney表示，很遺憾地1936年之後就再也沒出現有可信度的證據證實袋狼還存活。

袋狼身上有像老虎般的條紋，因此別名塔斯馬尼亞虎，是近代體型最大的食肉有袋類動物，曾廣泛分布於新幾內亞 熱帶雨林、澳洲草原等地，和其他有袋動物一樣，母體有育兒袋，產下不成熟的幼獸在育兒袋中發育，為夜行性動物。

5000年前澳洲野犬隨人類進入澳洲，與袋狼發生爭鬥，袋狼隨後從新幾內亞和澳洲草原漸漸消失，僅在大洋洲的塔斯馬尼亞島上生存。1770年袋狼被認為襲擊羊群而對其進行大規模屠殺，加上疾病和人類侵佔棲息地等因素，袋狼幾近絕跡。1936年最後一隻養在動物園 的袋狼死亡，該物種正式被列為滅絕動物。往後雖然偶有人自稱拍到袋狼的照片和影像，甚至是發現疑似袋狼的屍體，但都沒有被明確證實是袋狼。