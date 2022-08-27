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北卡這隻白頭海鵰不靠翅膀飛 搭民航機乖乖排隊過安檢

編譯周辰陽／即時報導
北卡羅萊納州夏洛特道格拉斯國際機場日前出現一隻白頭海鵰準備搭飛機，更站在指導手的馴鷹手套上通過安檢站，在同行旅客之間引發一陣小小的騷動。（取材自TSA_Southeast推特）
北卡羅萊納州夏洛特道格拉斯國際機場日前出現一隻白頭海鵰準備搭飛機，更站在指導手的馴鷹手套上通過安檢站，在同行旅客之間引發一陣小小的騷動。（取材自TSA_Southeast推特）

北卡羅萊納州夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）日前出現一隻白頭海鵰（Bald eagle）準備搭飛機，還站在指導手（Handler）的馴鷹手套上排隊等著通過安檢，在旅客之間引發一陣小小騷動。

CBS新聞報導，這隻白頭海鵰名叫克拉克，生活在密蘇里州維利公園市（Valley Park, MO）的世界鳥類庇護所（World Bird Sanctuary）。美國運輸安全管理局東南管區（TSA Southeast）25日推文表示，克拉克「決定讓牠的翅膀休息一下，搭民航機飛行」，搭乘班機的航空公司通知了TSA，讓運安官員得以檢查牠跟指導手。

根據TSA東南管區的推文跟目擊者提供的影像，克拉克接受過展開翅膀的訓練，跟指導手排隊等候通過安檢時，甚至還拍動翅膀炫耀了一下。

克拉克2002年出生於世界鳥類庇護所時，該組織正在繁育那時候瀕危的白頭海鵰以放歸野外。克拉克的手足都野放了，但牠孵化時腳上有鱗片畸形，冬季時節易受凍傷或失去腳趾，因此沒有野放，反而在年幼時開始飛行訓練，現在則是庇護所的大使，在美國各地不同的場地與活動飛行，包括美國職棒大聯盟（MLB）聖路易紅雀隊與芝加哥小熊隊的比賽。

庇護 密蘇里州 機場

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