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世界上最孤獨虎鯨 遭囚禁12年…用頭撞牆像被逼瘋

聯合新聞網／綜合報導
虎鯨獨自在泳池生活超過10年，孤獨地用頭撞牆。（取材自臉書）
虎鯨獨自在泳池生活超過10年，孤獨地用頭撞牆。（取材自臉書）

牠恐怕是世界上最寂寞的殺人鯨。加拿大海洋公園飼養的一隻虎鯨已獨自生活長達12年，日前被目擊獨自在池子裡兜圈，並做出用頭撞擊玻璃的自殘行為，令人不捨。

加拿大尼加拉瓜瀑布附近的海洋公園MarineLand Park養了一隻45歲虎鯨「奇斯嘉」（Kiska）今年6月有人拍下牠孤寂的身影，在這支15分縮時成1分影片中，奇斯嘉繞著泳池游了一圈游到圍欄處，竟然當著遊客的面，用頭撞擊玻璃牆面，接著再次重複以上的動作，週而復始。

來源：Phil Demers

據悉奇斯嘉從2011年就生活在這種孤獨環境，已長達12年之久，而且這並不是第一次牠被捕捉到有憂鬱的傾向。去年9月就有曾在海洋公園工作的動保人士Phil Demers也釋出奇斯嘉用頭激烈撞牆的自殘影片，並呼籲園方「釋放奇斯嘉」。

奇斯嘉1979年於冰島水域捕獲，之後一直過著被囚禁的生活，在45年的魚生中，大部分時間都在加拿大這間海洋公園裡度過，先前曾和伴侶和5個孩子一起住。園內曾經擁有26隻虎鯨，20隻過世，剩下的都被交易或送走，最後只剩奇斯嘉獨自存活。

Demers指出對於虎鯨這種群居動物來說，孤立牠是一種折磨，從影片中可以看出牠的身心都在耗弱，這被稱為「動物精神病」（動物被困出現反應遲鈍、搖頭不止、自我毀傷等症狀），必須讓牠和家人或是其他種類的鯨魚住在一起。事實上所有的虎鯨、海豚等鯨豚動物都不適合圈養。

加拿大 冰島 尼加拉瓜

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