主人爺爺過世 黃狗守棺材旁絕食 2天後冥誕日跟著走了

一名老先生因病過世，飼養十幾年的黃狗因太思念主人天天守在棺材邊，2天後因不吃不喝也跟著走了。 (取材自微博)

狗狗永遠都是人類最好的朋友。一名老先生生前養了一隻米克斯黃狗，日前老人不幸去世，狗狗相當難過，一直守在飼主棺材邊不肯離開，最後因為傷心過度、絕食2天後也跟著爺爺走了，感人事蹟在網路上傳開後讓不少網友為之落淚。

綜合媒體報導，中國四川省瀘州市一名老先生於14日時因病不幸罹世，生前他飼養了一隻米克斯黃狗，一人一狗感情相當好。黃狗在爺爺過世後似乎已經知道最心愛的家人不在人世，從此鬱鬱寡歡沒再笑過，總是哭喪著臉相當難過，後來狗狗在爺爺過世後守在棺材邊不吃不喝長達兩天，最後狗狗因此過世，巧合的是狗狗去彩虹橋的那天也正是過世爺爺的生日，種種巧合令老先生的家屬相當難過。

老先生的孫女李小姐(下稱李女)受訪時表示，這隻黃狗在爺爺過世後就一直在棺材邊守靈，叫牠也不動，給牠水跟食物吃飯也都不要。李女指出，這隻黃狗是爺爺飼養10幾年的毛小孩，在要去世的前一天可能迴光返照，突然在家中四處不斷走來走去，第二天早上一家人發現狗狗在爺爺的棺材旁邊一動也不動，安詳的離開了。

李女說，狗狗過世那天是8月16日，也是爺爺去世的第三天，說來也巧，狗狗過世的日子恰巧也是爺爺的生日，「或許牠是被我爺爺接走了吧」。這段令人感動的新聞曝光後掀起不少網友熱議，網友都被狗狗忠誠守護飼主到最後一刻的行為感動，紛紛留言表示「狗果然是人類最好的朋友」、「看到哭出來，狗狗沒有了爺爺也不想活了」、「事主也請節哀，爺爺和狗狗會以另一種形式陪著你，別難過」。