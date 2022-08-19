我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

主人爺爺過世 黃狗守棺材旁絕食 2天後冥誕日跟著走了

聯合新聞網／即時報導
一名老先生因病過世，飼養十幾年的黃狗因太思念主人天天守在棺材邊，2天後因不吃不喝也跟著走了。 (取材自微博)
一名老先生因病過世，飼養十幾年的黃狗因太思念主人天天守在棺材邊，2天後因不吃不喝也跟著走了。 (取材自微博)

狗狗永遠都是人類最好的朋友。一名老先生生前養了一隻米克斯黃狗，日前老人不幸去世，狗狗相當難過，一直守在飼主棺材邊不肯離開，最後因為傷心過度、絕食2天後也跟著爺爺走了，感人事蹟在網路上傳開後讓不少網友為之落淚。

綜合媒體報導，中國四川省瀘州市一名老先生於14日時因病不幸罹世，生前他飼養了一隻米克斯黃狗，一人一狗感情相當好。黃狗在爺爺過世後似乎已經知道最心愛的家人不在人世，從此鬱鬱寡歡沒再笑過，總是哭喪著臉相當難過，後來狗狗在爺爺過世後守在棺材邊不吃不喝長達兩天，最後狗狗因此過世，巧合的是狗狗去彩虹橋的那天也正是過世爺爺的生日，種種巧合令老先生的家屬相當難過。

老先生的孫女李小姐(下稱李女)受訪時表示，這隻黃狗在爺爺過世後就一直在棺材邊守靈，叫牠也不動，給牠水跟食物吃飯也都不要。李女指出，這隻黃狗是爺爺飼養10幾年的毛小孩，在要去世的前一天可能迴光返照，突然在家中四處不斷走來走去，第二天早上一家人發現狗狗在爺爺的棺材旁邊一動也不動，安詳的離開了。

李女說，狗狗過世那天是8月16日，也是爺爺去世的第三天，說來也巧，狗狗過世的日子恰巧也是爺爺的生日，「或許牠是被我爺爺接走了吧」。這段令人感動的新聞曝光後掀起不少網友熱議，網友都被狗狗忠誠守護飼主到最後一刻的行為感動，紛紛留言表示「狗果然是人類最好的朋友」、「看到哭出來，狗狗沒有了爺爺也不想活了」、「事主也請節哀，爺爺和狗狗會以另一種形式陪著你，別難過」。

上一則

8月19日星座運勢 雙子桃花爆棚 金牛留意健康

延伸閱讀

裴洛西訪台兒子隨行 美台官方低調避談

裴洛西訪台兒子隨行 美台官方低調避談
裴洛西：美不會放任中對台建立「新常態」

裴洛西：美不會放任中對台建立「新常態」
參院兩黨發聲 力挺裴洛西台灣行 催生台灣政策法

參院兩黨發聲 力挺裴洛西台灣行 催生台灣政策法
同款黑眼罩花紋 印尼貓咪父子檔超像「蝙蝠俠」

同款黑眼罩花紋 印尼貓咪父子檔超像「蝙蝠俠」

熱門新聞

針對1000名美國人進行的調查發現，有71%的美國人對於別人窺視自己的網頁瀏覽紀錄感到尷尬。（示意圖／取材自pexels）

「太害羞了」半數美國人寧願1年禁用手機 也不做這件事

2022-08-15 01:33
一名網友分享「收聽」男女性愛過程的影片。（取材自TikTok）

鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」

2022-08-14 03:49
小米MIX Fold 2在8月11日亮相，展開的薄度僅5.44mm。（翻攝自小米官網）

3大廠颳起不了「摺疊手機旋風」？網一面倒曝殘酷關鍵

2022-08-12 23:40
25歲的帕帕維在夜店擔任DJ，不料途中卻脫序演出，不僅脫光全身衣物，還讓客人朝自己身上塞小費。(取材自Instagram@oil_roijubb)

火辣DJ玩太嗨 脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘

2022-08-10 20:14
酒類也要少喝。(取材自pexels)

愛吃這4種食物 愈老愈多病 甜食、酒都上榜

2022-08-17 04:39
巴西一位建築師為了幫客戶設計室內裝潢，特地訂製一張咖啡桌，沒想到收到桌面上的圖案，看起來就像男性生殖器。（取材自推特）

花2600美元客製咖啡桌 見成品傻眼：桌面有生殖器圖樣

2022-08-11 18:55

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意